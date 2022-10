La ventana de noviembre dejará al Unicaja en cuadro

En solo un par de semanas, la Liga Endesa y la Basketball Champions League se «echarán a un lado» para que las selecciones nacionales tomen el protagonismo en la ventana FIBA de noviembre. En juego habrá partidos clasificatorios para el Mundial de Japón, Filipinas e Indonesia y también para el PreEuropeo de 2025.

Los partidos se celebrarán entre el 10 y el 14 de noviembre y la plantilla del Unicaja tiene pinta de que tendrá bastantes jugadores repartidos por todo el mundo jugando con sus respectivos equipos nacionales.

Salvo sorpresa mayúscula, Alberto Díaz y Darío Brizuela son dos «fijos» para el equipo de Sergio Scariolo. Incluso Jonathan Barreiro, a pesar de que no está pasando por su mejor momento deportivo, podría tener hueco en un equipo en el que hay que recordar que no habrá jugadores de la NBA ni tampoco de los cuatro equipos que juegan la Euroliga (Real Madrid, Barça, Baskonia y Valencia Basket), que un año más no para su competición evidenciando esa «guerra» absurda que preside el baloncesto europeo desde hace ya demasiadas temporadas.

España deberá jugar dos partidos oficiales en esta ventana. Visitará Italia el 11 de noviembre y recibirá en Huelva a Países Bajos el día 14, partido para el que, por cierto, ya se han agotado todas las entradas que se pusieron a la venta.

Uno que ya sabe seguro que se incorporará con su selección es Kendrick Perry, que tras ser una de las estrellas de Montenegro en el último Eurobasket, volverá ahora a incorporarse con la selección balcánica. Montenegro visitará a la República Checa el día 11 y recibirá en Podgorica el día 14 a la poderosa Lituania.

Varios internacionales

También están en la agenda siempre de sus respectivas selecciones otros jugadores que podrían incorporarse a sus equipos nacionales, como es el caso de David Kravish, con Hungría; Augusto Lima, con Brasil, e incluso Melvin Ejim, con Canadá.

En el caso de los húngaros, sus partidos son en la cancha de Bosnia Herzegovina (día 11) y contra la República Checa, en su casa (14). Los rivales de Brasil serán Estados Unidos y México, en ambos casos a domicilio. Los de Canadá serán Venezuela y Panamá, en este caso los dos en cancha canadiense.

Aunque todavía es pronto y habrá que esperar a las convocatorias de las distintas selecciones, lo cierto es que el parón no será muy productivo para que pueda trabajar Ibon Navarro con su plantilla. Está previsto que esos días los canteranos del equipo de la Liga EBA se incorporen a la dinámica del primer equipo para acompañar a Will Thomas, Nihad Djedovic, Tyler Kalinoski, Dylan Osetkowski y Tyson Carter, que serán los jugadores del primer equipo que seguro que se quedarán en Málaga trabajando a las órdenes del entrenador vasco.

El Unicaja jugará tras el parón de la ventana de noviembre en la pista del Monbus Obradoiro. Este partido será el sábado 19 a partir de las 18 horas en el Fontes do Sar. Si todo va bien, el regreso de los internacionales será escalonado y hasta el miércoles 16 no podrá recuperar Navarro a toda su plantilla. El entrenador cajista tendrá solo tres días para afrontar la difícil visita a Santiago de Compostela.