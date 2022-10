El Unicaja vuelve a la zona de play off un año después

¡386 días ha tardado el Unicaja en regresar a los puestos de play off de la Liga Endesa! Más de un año. La victoria ante el Betis no solo ha permitido confirmar que este equipo quiere hacer todo lo posible por volver a recuperar el sitio perdido en ACB, sino que también le ha colocado una temporada natural después entre los ocho primeros puestos. ¡Al fin! Las buenas noticias están de vueltas en Los Guindos. Eso sí, el Unicaja está todavía fuera de los puestos que darán derecho a jugar la Copa del Rey de Badalona. Y es que este curso solo hay plaza para los 7 mejores de la tabla porque el Joventut ya está clasificado como equipo anfitrión. El octavo solo irá a la Copa si los badaloneses están entre los 7 mejores, algo que ahora mismo no se cumple, con los verdinegros en la novena plaza.

El conjunto cajista, entrenado hace ahora 12 meses por Fotis Katsikaris, ganó la campaña pasada frente al Breogán en la visita del exequipo de Tyler Kalinoski al Martín Carpena durante la primera vuelta. Pues desde ese 9 de octubre de 2021 todo había ido hacia abajo en la clasificación de Liga Endesa. Cuatro derrotas consecutivas y esa plantilla, que confirmaría meses más tarde el fin de ciclo, nunca le posibilitaron al Unicaja recuperar dicha zona noble de la Liga. 106-60: El Unicaja arrasa y brilla en el derbi frente al Betis Ahora todo ha cambiado. Las tres victorias y las tres derrotas de los malagueños en este primer tramo de ACB ya han colocado al equipo en la octava posición. Con ese mismo balance se encuentran también el citado Joventut, UCAM Murcia, Valencia y Bilbao. Lo más importante es ese +39 de average del Unicaja. El del equipo de Badalona es de +7 y el de los universitarios es negativo (-1) junto al de los de Mumbrú (-5) y el de los vascos (-16). Por eso era esencial la ventaja con la que se ganara al Betis. Delante de todos ellos están Barça, Lenovo Tenerife y Real Madrid con un balance de 5-1; y Breogán, Gran Canaria, Baskonia y Covirán Granada con cuatro victorias y dos derrotas. Precisamente, el siguiente rival cajista en Liga es el conjunto nazarí el próximo domingo, también en el Martín Carpena. Así que será otro partido fundamental para la clasificación en Liga Endesa y ese primer objetivo de la Copa del Rey. La buena noticia es que ya se ha llegado a esos puestos de play off. Lo difícil, y más con el nivel que tiene este año la Liga Endesa, es mantenerse. Ahora es cuando el Unicaja debe mantener su mejor versión para seguir sumando victorias y depender de sí mismo en las últimas jornadas de la primera vuelta para acudir a la cita del k.o de Badalona.