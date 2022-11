Ibon Navarro compareció tras el Unicaja 77-63 PAOK de Salónica satisfecho, en cierta parte, por cómo se consiguió la victoria en un partido complicado: "Hoy lo hemos sacado, pero otros días no lo hemos hecho -partido contra el Joventut-. El equipo tiene que tener claro lo que hace bien. Podemos tomar muy buenas decisiones, pero hay que dejar al otro equipo en poca anotación. Este partido lo íbamos a sacar sin brillantez". Y se hizo.

Parte de esa responsabilidad la tuvo el rival. Como explicó el técnico, el conjunto griego planteó un partido "muy lento". "En la segunda mitad pudimos lograr buenas acciones en ataque, tiros abiertos. Es una victoria muy importante jugando a lo que no queríamos. Es fácil ganar cuando juegas bien, pero no lo es tanto cuando no lo haces", comentó sobre la victoria.

Parte de esas dudas en la anotación vinieron desde el 25% de acierto en el triple. "Hay que analizar los que son tiros buenos y los que no. Hay tiros en los que estás. Teníamos que haber cerrado el partido con mayor acierto desde la línea del triple. Es difícil bajar el nivel de intensidad. Por ejemplo, hay que destacar el gran trabajo que ha hecho Tyler atrás, no adelante", argumentó Ibon Navarro.

No obstante, tampoco acabó excesivamente satisfecho con el nivel arbitral: "Nos cuesta acostumbrarnos no solo de la ACB a la BCL, sino de la ACB a la propia ACB. Hoy ha habido interrupciones de ocho segundos para sacar de banda. Pero también nos costará también de un partido de BCL al siguiente de BCL".