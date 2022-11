Unicaja: Confianza ciega en Will Thomas

Con el primer parón de la temporada por la ventana FIBA, llegan las primeras reflexiones en el entorno del Unicaja. El equipo ha llegado a este tramo con un balance de 4-3 en Liga Endesa, un 5-0 en la Basketball Champions League y un Martín Carpena con cifras históricas. Sin embargo, no todos los jugadores han dejado un gran sabor de boca en estos primeros encuentros y uno de los más cuestionados es Will Thomas. Unas dudas que, eso sí, son solo externas, porque tanto el cuerpo técnico como los rectores del club tienen confianza ciega en el ala-pívot y, siendo conscientes de su edad, saben que su mejor versión llegará a partir de ahora.

El estadounidense es ese tipo de jugador con el que los números no son agradecidos. Lo que puede anotar, asistir o rebotear no refleja con pulcritud el verdadero impacto que ha tenido en el partido para frenar al rival y también para mejorar el rendimiento de sus propios compañeros. Le ocurrió al excapitán verde Carlos Suárez y le ha pasado a Alberto Díaz hasta que en estos últimos años ha cogido más protagonismo en ataque.

El ala-pívot cajista no lidera ninguna estadística del equipo de Los Guindos. De los 12 jugadores de la primera plantilla -a excepción de Mario Saint-Supéry- es el que menos anota junto a Jonathan Barreiro, el sexto que menos rebotea, el segundo que menos balones recupera, el segundo que menos valora y el que menos impacto tiene en la pista con un +9 sobre la cancha en los 12 partidos disputados hasta el momento entre Liga Endesa y BCL. Su condición de jugador diésel es lo que le mediatiza a la hora de valorar sus números.

Está claro que Will Thomas y Jonathan Barreiro tienen menos minutos, pero es que todos no pueden jugar 20 minutos. Todos querrían hacerlo, pero en un equipo de 12 jugadores es matemáticamente imposible

La consecuencia directa de muchos de esos datos es que es el segundo cajista que menos tiempo ha jugado (153:15 minutos) en este tramo inicial de temporada. «Está claro que Will Thomas y Jonathan Barreiro tienen menos minutos, pero es que todos no pueden jugar 20 minutos. Todos querrían hacerlo, pero en un equipo de 12 jugadores es matemáticamente imposible», reconoció Ibon Navarro en una entrevista esta misma semana en 101 TV.

Sin embargo, la importancia que puede tener Will Thomas en este Unicaja va más allá de lo que pueda aportar en la pista. Lo valoró muy positivamente el propio entrenador cajista en dicha intervención televisiva: «Es un jugador que, no jugando, es clave en muchas cosas como en la química del equipo. No es un tío muy extrovertido, pero, para que las cosas estén encajando, te hace falta alguien que trabaje como él trabaja cada día a pesar de no jugar y de ser un jugador de ese prestigio. Él lo hace y nos está ayudando muchísimo». Además, hay que tener en cuenta que es de los pocos que ya conocía antes de llegar cómo funcionaba el club desde dentro por su pasado verde y morado.

Experiencia

Más allá de sus 36 años, es el jugador que más experiencia tiene en el baloncesto de elite. Will Thomas fue, por ejemplo, esencial en Mónaco la pasada temporada para que un equipo recién llegado a la todopoderosa Euroliga se codeara con los mejores e incluso coqueteara con meterse en la mismísima Final Four.

A pesar de compartir vestuario con grandes jugadores de Euroliga como Mike James, Dwayne Bacon o Donta Hall, fue muy diferencial en los momentos más importantes de la competición continental. Tal fue el nivel que solo el base norteamericano superó en minutos al ahora ala-pívot cajista. Por esto fue uno de los fichajes más complicados de acometer para el Unicaja, según reconoció Ibon Navarro, por ser «un jugador de renombre» en Europa.

Si nos atenemos a las estadísticas de esta temporada, es evidente que el estadounidense es uno de los jugadores menos utilizados en esta amplia profundidad de banquillo que presenta este proyecto malagueño 2022/2023. Sin embargo, nadie duda de lo que puede ofrecer y de lo importante que puede ser en los tramos claves de la pretemporada.

Tras el parón de esta Ventana FIBA empezará un ritmo infernal de partidos y se acumularán los objetivos en juego. El primero será la clasificación para la Copa del Rey de Badalona. Nadie en el Unicaja duda de que Will Thomas será esencial para obtener ese y todos los demás objetivos.