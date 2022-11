La Basketball Champions League retoma a partir de este martes la competición después del «parón FIBA». Ahora comienza la parte decisiva de esta primera liguilla y es que durante las próximas jornada se irá conociendo la confección del Top 16 y de aquellos equipos -segundos y terceros de grupo- que tendrán que pasar por el siempre incómodo play-in.

No obstante, el Unicaja tendrá que esperar para sumar su cuarto partido al casillero internacional, ya que el primer encuentro de la segunda vuelta de la liguilla será el próximo miércoles 30 de noviembre en la pista del Dijon. El equipo cajista es uno de los cinco conjuntos que no han sumado ninguna derrota en BCL hasta el momento junto al Surne Bilbao Basket, BAXI Manresa, Hapoel Holon y MHP Riesen. No obstante, esa condición podría cambiar para alguno de ellos en los próximos días.

El BAXI Manresa, después de acabar con la racha negativa en Liga Endesa tras ganar al Baskonia, quiere continuar en la senda del triunfo y para ello tendrá que vencer en el Nou Congost al SL Benfica. El primero y el segundo del Grupo F se verán en las caras en la lucha por el liderato.

El mismo reto tendrá el Hapoel Holon de Israel el miércoles frente al Galatasaray en otro partido que enfrentará a los dos primeros equipos del Grupo C. Mientras que Unicaja, Bilbao Basket y MHP Riesen retomarán la competición la próxima semana.

Por lo que quien sume su cuarta victoria tendrá un pie y medio en la siguiente fase. Ya será cuestión de confirmar si la presencia será directa al Top 16 tendrán que pasar por el play-in.