Siete jugadores de la cantera del Unicaja han sido convocados por la Federación Española de Baloncesto para las categorías Sub 15 y Sub 16 tanto masculinas como femeninas. Rubén Salazar, Guillermo del Pino y Manuel Trujillo (Sub 16 masculina), Adriana Romero y Anna Skog (Sub 16 femenina), Eloy Suárez (Sub 15 masculina) y Chelsea Dike (Sub 15 femenina) formarán parte de las concentraciones que tendrán lugar a comienzos de diciembre en Íscar, Azuqueca y Getafe. También está convocada para el equipo sub 16 femenino la esteponera Laura Vera, jugadora del CAB Estepona.

Los jugadores del Unicaja Andalucía Rubén Salazar, Guillermo del Pino y Manuel Trujillo están citados para la selección sub 16, que a partir del 5 de diciembre estarán en Íscar (Valladolid) para participar en un torneo internacional del 8 al 10 de diciembre. En la selección sub 16 femenina estarán Adriana Romero, Anna Skog y Laura Vera, que del 5 al 11 de diciembre estarán en Azuqueca (Guadalajara) para preparar partidos internacionales. En la selección sub 15 masculina, que también se concentrará en Íscar, tendrá en Eloy Suárez al representante de la cantera de Los Guindos, estando concentrado desde el 5 de diciembre para el torneo internacional de la categoría que se disputará del 8 al 10 de diciembre. Por último, la selección sub 15 femenina ha convocado a Chelsea Dike, que del 6 al 10 de diciembre estará concentrada en el Colegio Aristos de Getafe de cara a preparar futuros compromisos internacionales.