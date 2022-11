El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, habló antes de que el Unicaja viajara a Francia para enfrentarse al Dijon, este miércoles desde las 20 horas, en la cuarta jornada de la primera fase de la Basketball Champions League. Navarro sabe que tienen por delante 40 minutos muy duros: “Es un partido muy importante y muy complicado, estamos hablando de un equipo que desde que perdió con nosotros, hasta este mismo fin de semana, no había perdido ningún partido”. “Han recuperado jugadores como Gavin Ware, que vino con nosotros recién salido de una lesión; ahora mismo Markis Mcduffie puede ser de los “4” móviles con un nivel más alto, no solo de la Champion sino de Europa, y un jugador como David Holston, que aquí hicimos un grandísimo trabajo con él, pero seguro que querrá sacarse la espina. Juegan en casa y eso les da un plus de energía” declaró.

Cuándo y dónde ver por TV el JDA Dijon-Unicaja de la Basketball Champions League Sobre el equipo francés explicó que es un equipo que viene jugando muy bien. “Tienen las cosas muy claras, hacen una defensa muy agresiva y de temporadas anteriores ya sabemos lo difícil que es jugar en ese ambiente. En casa se sienten cómodos y han ganado mucha consistencia fuera, han ganado en Mónaco, al Le Mans en casa... Están a un nivel altísimo”, afirmó Navarro. “Es una buena prueba para nosotros. Creo que estamos bien, que podemos ir allí y competir y tener opciones de ganar, pero tenemos que hacer muchas cosas bien” se refirió así el entrenador verde sobre las posibilidades del equipo malagueño en Francia. Sobre el buen nivel que está mostrando el equipo cajista, Navarro declaró: “Que veamos a los 12 jugadores a un nivel muy alto en un partido es imposible, porque no van a poder jugar los 12, lo importante es que cuando los necesitemos sea el que sea estén preparados. Contra el Valencia, por las características del rival, era muy importante que Will Thomas y Jonathan Barreiro estuvieran preparados. Lo estuvieron, ayudaron al equipo a jugar muy bien, a competir y a ganar, y ahora y en próximos partidos pueden ser ellos o otros. Tenemos que tener claro que la prioridad es el equipo, que compita bien, que pueda ganar, seguir creciendo y sumando, y mantener el mayor numero de jugadores latentes que entren y den el máximo”, finalizó Navarro. El Unicaja se medirá este miércoles al JDA Bourgogne Dijon en la cuarta jornada de la liguilla de la primera fase de la Basketball Champions League. Ambos equipos ya se enfrentaron el pasado octubre en el Carpena con victoria local 88-68 para los de Los Guindos.