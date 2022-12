Dylan Osetkowski ha sorprendido en un vídeo del canal de You Tube de la Liga Endesa en el que el jugador norteamericano aparece en la playa, desenfadado, comiendo en un chiringuito y en el que hace una promesa pública si el Unicaja logra ganar la Copa del Rey de Badalona 2023.

"¿Tengo que hacer una promesa por si nos clasificamos para la Copa del Rey? ¿Qué tipo de promesa hace la gente? ¿Se lo has preguntado a mis compañeros? ¿No se lo has preguntado? ¿Soy el único que tiene que hacer una promesa? No me corto el pelo. No pienso hacer eso. No haré eso. ¿Me lo puedes volver a preguntar luego? ¿Puedo pensar en la respuesta?...

El jugador, tras meditar la respuesta se lanza con la siguiente promesa: "Si ganamos la Copa del Rey, alquilaré un bar para que venga todo el que quiera de Málaga. Haremos una fiesta en un bar".

Después de varias temporadas en las que el equipo cajista ha tenido unos resultados por debajo de las expectativas, esta campaña el Unicaja suma un balance de 7-3 tras las primeras 10 jornadas de Liga y el billete para jugar la Copa el próximo mes de febrero está al alcance de la mano. Si el Unicaja, además de ir al Olimpic de Badalona a jugarse el torneo del k.o con los otros 7 mejores equipos de la Liga, gana la Copa 2023 ya sabemos que, entre otras cosas, habrá fiestón en algún local de Málaga con Dylan Osetkowski como maestro de ceremonias.