El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, señaló que la "falta de acierto y de control en el rebote" fueron "demasiado lastre" para el conjunto cajista en la derrota de este domingo ante el Barça (75-60). "El 2 de 15 en triples y la falta de control del rebote, que nos permite correr y anotar canastas fáciles en transición, ha sido importante. Son muchas vías de anotación que se nos han ido, aunque hemos hecho un partido bastante sólido en defensa", resumió el técnico desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Navarro reconoció que las protestas de su equipo a los árbitros por el criterio en el reparto de faltas les ha sacado del partido en el último cuarto: "Nos ha descentrado mucho. El Barça ha recuperado otra vez el control del rebote de ataque. Hemos seguido muy desacertados, tanto en triples como tiros de dos. No hemos conseguido ir a la línea de tiro libre, solo tres veces en todo el partido. Al final el Barça se ha impuesto justamente".

"He pedido tiempo muerto y, cuando el balón ha salido de banda, lo he anulado. Y la mesa ha dado el tiempo muerto. Luego los árbitros lo han anulado. Se ha equivocado la mesa, pero me he llevado una técnica por protestar un error de la mesa y a partir de ahí hemos perdido un poco la cabeza, yo el primero", reconoció.

Aun así, el entrenador del Unicaja protestó por la diferencia en el reparto de faltas y la técnica señalada a Alberto Díaz por simulación: "El Barça no hace faltas, parece. Me parece increíble que no piten falta a Alberto, sino 'flopping'. Se le ha tirado el defensa encima. Es falta clarísima, invade el cilindro del tirador".

"Es una buena lección para saber cómo son los partidos. Sin acierto, hemos hecho un partido bastante sólido durante 30 minutos. Hay detalles que tenemos que aprender, como ser capaces de saber cómo jugar cuando el rival destroza nuestro ritmo y no nos deja correr. Es un aprendizaje. Somos un equipo muy bueno", concluyó.