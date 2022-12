El Galatasaray turco será rival del Unicaja en la segunda fase de la BCL

El Unicaja ya conoce a su primer rival de la segunda fase de la Basketball Champions League. Será un viejo conocido de la Euroliga, el Galatasaray, que este martes certificó su liderato final en el Grupo C. Los otomanos pasan así directamente al Grupo K del Round of 16, donde le esperaba ya desde hace dos semanas el Unicaja, por su condición de campeón del Grupo G.

Hay que recordar que en la BCL, una vez que termina la primera fase, no hay un nuevo sorteo para repartir a los 16 equipos que pasan este primer corte y siguen en competición. El camino viene ya trazado desde el sorteo que en verano reparte a los 32 equipos participantes. Así, el campeón del Grupo G (Unicaja) queda encuadrado en un nuevo grupo de cuatro equipos en el que está el campeón del Grupo C (Galatasaray) y en el que todavía buscarán plaza dos equipos más, que saldrán de las eliminatorias de play-in que se disputarán las tres primeras semanas de enero entre los segundos y terceros clasificados de otros grupos de esta primera fase.

El Galatasaray ha acabado la primera liguilla con un balance de 4 victorias y 2 derrota, en un grupo en el que compartió cartel con el Hapoel Holon israelí, el Oostende belga y el Legia Varsovia polaco. Los turcos se han jugado hasta la última jornada el pase como campeones de grupo con el cuadro hebreo. Su victoria de este martes 76-90 en la pista del Legia Varsovia, unida a la derrota del Hapoel en su visita al Oostende (95-86), es la que le ha dado al cuadro de Estambul el billete directo para el Round of 16.

El Galatasaray es quinto en la Liga de Turquía, con 6 victorias y 5 derrotas, a cuatro triunfos del sorprendente Turk Telekom, que lidera la tabla por delante de Fernerbahçe y de Efes. Los estambulís son un buen equipo en el que destacan sus jugadores norteamericanos. En la plantilla del Galatasaray hay viejos conocidos como Angelo Coloiaro (ex Obradoiro), Tyrus McGee (ex Breogán y Burgos) o Dylan Ennis (ex Gran Canaria). Otros jugadores importantes son Ian Hummer y Dee Bost en un equipo entrenado por Andreas Pistiolis.

Unicaja y Galatasaray ya esperan a sus dos siguientes rivales del grupo. Para saber sus nombres habrá que esperar a las eliminatorias directas del play-in del próximo mes de enero. Uno de los rivales será el ganador entre el 2º del grupo E (MHP Riesen) contra el 3º del F (Limoges). El cuarto rival del Unicaja será el ganador del duelo entre el 2º del Grupo B (se lo juegan este miércoles el AEK y el Pinar Karsiyaka) contra el 3º del A (UCAM o Tofas Bursa), que también se decide este miércoles.

La segunda fase de la BCL con los 16 equipos que sigan en competición arrancará el 24 de enero con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros clasificados de cada grupo serán los que accedan al play off de cuartos de final previo a la Final Four, cuya sede está todavía por definir. El campeón de grupo tendrá ventaja de campo en el duelo de cuartos al mejor de tres partidos. Los cuatro ganadores de esa eliminatoria de cuartos de final serán los que jugarán la Final Four en mayo.