El ganador del AEK-Tofas Bursa será también rival del Unicaja en la segunda fase de la BCL

El Unicaja aparcó este martes la Basketball Champions League hasta que el próximo 24 de enero arranque el Round of 16. Los verdes ya saben que el Galatasaray turco será su rival en el Grupo K de la segunda fase continental, una vez que los otomanos han quedado campeones de su grupo de esta primera fase recién concluida.

Los otros dos equipos que compartirán cartel con cajistas y turcos saldrán de sendas eliminatorias al mejor de 3 partidos que se disputarán en enero. Una de ellas quedó este martes cerrada entre MHP Riesen alemán y el Limoges de Francia, con ventaja de campo para los germanos. El otro equipo que integrará el Grupo K de la siguiente fase europea será el ganador del duelo entre el AEK griego y el Tofas Bursa de Turquía, que se decidió este miércoles, con ventaja de campo para los helenos.

Está claro que sean los que sean los dos equipos clasificados de estos cruces, el Unicaja va a tener un grupo muy duro en su intento de alcanzar los cuartos de final de la BCL 22/23.

La segunda fase de la BCL con los 16 equipos que sigan en competición arrancará el 24 de enero con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros clasificados de cada grupo serán los que accedan al play off de cuartos de final previo a la Final Four, cuya sede está todavía por definir. El campeón de grupo tendrá ventaja de campo en el duelo de cuartos al mejor de tres partidos. Los cuatro ganadores de esa eliminatoria de cuartos de final serán los que jugarán la Final Four en mayo.