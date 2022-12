¿Tiene opciones Málaga de organizar la Final Four de la BCL?

¿Dónde se jugará el próximo mes de mayo la Final Four de la Basketball Champions League 2022/2023? Es la pregunta que se hacen muchos aficionados del Unicaja y del resto de equipos que siguen en la competición, que esta semana ha cerrado ya la primera fase con los primeros 8 equipos ya clasificados para el Round of 16 y la configuración de las 8 eliminatorias de play-in de las que saldrán el resto de clubes que seguirán a partir de finales de enero en la competición.

No hay todavía respuesta oficial para esta pregunta. En las próximas semanas, la FIBA anunciará la sede elegida, aunque la opción de que sea en Málaga, en el Palacio Martín Carpena, parece prácticamente descartada.

El pasado mes de septiembre, coincidiendo con la Fase Previa que se organizó en el Carpena, el CEO de la BCL, Patrick Conminos, visitó Málaga. El dirigente quedó muy satisfecho de la organización del evento y también de la respuesta del público, muy superior a la de otras sedes en las que se han celebrado estos torneos previos de 6 equipos en los que hay un billete en juego para la Fase de Grupos de la competición.

En aquel momento, el presidente del Unicaja, Antonio Jesús López Nieto, tanteó con Conminos la opción de que la Final Four de esta temporada 2022/2023 se disputará en el Palacio de los Deportes Martín Carpena. Logísticamente hablando, con un aeropuerto internacional en la ciudad y con una infraestructura hotelera inmejorable, la sede de Málaga sería perfecta para albergar la lucha final por el título entre los cuatro mejores equipos de la competición.

En esas conversaciones, totalmente informales, Conminos dejó entrever su deseo de que la Final Four sea en una sede neutral y, además, también apuntó que no se vería con buenos ojos en la FIBA y en el resto de federaciones europeas que la Final Four volviera a disputarse en España este año, después de que el Bilbao Arena acogiera la pasada temporada la Final a Cuatro de 2022.

La intención de la FIBA es ampliar su mercado y llevar la "marca BCL" a otros puntos de Europa, dando cada vez más visibilidad a una competición que nació a la sombra de la Euroliga y de la Eurocup, pero que esta temporada, por la calidad de los equipos participantes, ya se le puede considerar la segunda competición más importante del baloncesto continental.

En las próximas semanas se tomará la decisión definitiva. Las relaciones entre el Unicaja y la FIBA son inmejorables. El club de Los Guindos apostó el verano de 2021 por la Basketball Champions League en detrimento de la Eurocup y, por tanto, de regresar a la Euroliga. El verano pasado, sin plaza asegurada para la BCL, por la mala temporada de los verdes en la pasada Liga Endesa, no hubo ninguna duda entre los dirigentes cajistas de mantener su apuesta por la competición FIBA, aunque las puertas de la Eurocup estaban abiertas para el regreso del Unicaja. Esa buena sintonía con los rectores de la BCL, no obstante, no va a ser suficiente para convertir a Málaga en sede de la Final Four.

El pasado 22 de noviembre, la Basketball Champions League y el Voivodato de Lublin (Polonia) dieron a conocer un acuerdo que otorga a la provincia del sureste de Polonia el estatus de patrocinador oficial de esta competición. Podría ser una pista de dónde puede terminar este curso la lucha final por el cetro continental. No obstante, hay varias ciudades más de Europa que están interesadas y que en estas últimas semanas se han posicionado como aspirantes. Málaga lo intentó, pero salvo sorpresa...