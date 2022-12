El UCAM Murcia, reforzado en su ánimo y tal vez con la plantilla al completo al tener ya el alta médica el escolta Jordan Davis tras superar su lesión, visita este miércoles al Unicaja con la intención de seguir su progresión y obtener su séptimo triunfo, que sería el tercero consecutivo, en la Liga Endesa.

El encuentro, de la decimotercera jornada del campeonato, comenzará a las nueve y media de la noche en el Palacio José María Martín Carpena y el equipo entrenado por Sito Alonso lo afrontará siendo el undécimo clasificado con un bagaje de seis victorias y otras tantas derrotas.

Davis, que ha estado un mes de baja por una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda, todavía no es seguro que vaya a participar en el encuentro. "Jordan está entrenando pero aún no sé si podrá jugar. Está médicamente dado de alta pero lleva tiempo sin competir y veremos si está o no en el partido", comentó su entrenador.

Con o sin el jugador estadounidense que es internacional por Azerbaiyán, Sito confía en los suyos. "Estamos bastante ilusionados y con una dinámica muy buena para enfrentarnos a un gran equipo de la ACB y que es uno de los favoritos para llevarse la Liga de Campeones FIBA, por lo que tendremos que hacer las cosas muy bien para ganarle", aclaró en la rueda de prensa que ofreció este martes.

En la misma habló en términos elogiosos del rival y de su pívot brasileño Augusto César Lima, ex del UCAM CB hasta la temporada anterior. "La del Unicaja es una plantilla fantástica con jugadores de mucho nivel en todas las posiciones y Lima es de los mejores jugadores defensivos de la Liga y en lo personal sólo tengo palabras de agradecimiento para él", dijo el técnico madrileño.

Sobre las aspiraciones planteadas por parte del club murciano el entrenador fue claro: "Luchamos por estar entre los ocho primeros de la Liga al final de la fase regular, que es nuestro principal objetivo, pero en este momento nadie puede descartarnos para la Copa", finalizó.