Antonio Jesús López Nieto, presidente del Unicaja, atendió a los medios durante el acto de la Diputación de Málaga en El Balneario y el tema central de las preguntas no pudo ser otro que la lesión de Augusto Lima y las opciones que maneja el club para sustituirle.

"No va a jugar más este año con nosotros", aclaró López Nieto sobre la lesión del pívot brasileño. Peguntado por el mercado, el presidente de la entidad de Los Guindos explicó que "está muy difícil el mercado del pívot nacional". "No cerramos puertas. Es cuestión de Juanma e Ibon, y después vendré yo con si hay dinero o no", añadió.

Balance del 2022

"El año está dividido en una mala temporada anterior y una ilusionante actual. Se trabajó en verano y vamos cumpliendo. No tiro campanas al vuelo. Hemos casi conseguido el objetivo de la Copa del Rey. Objetivo nítido, como jugar el play off y llegar a la FInal Four de la BCL. Tenemos que seguir trabajando. El año lo despedimos mal, a pesar de la victoria, por la lesión de Augsuto. Es muy importante como jugador y persona. Lo va a apartar de la pista durante toda la temporada. A ver cómo lo solucionamos, será difícil".

Pruebas médicas

"Están muy claras, no va a jugar más este año con nosotros. Ojalá me equivoque y me tenga que comer mis palabras".

Mercado

"No es tan fácil. El mercado está muy limitado y veremos lo que hay. Hay que buscar gente que conozca la Liga. Si traes gente como el año pasado Cameron Oliver y te tiras tres meses... se te ha ido. Estamos en plena competición. El director deportivo y el entrenador buscarán nombres con cierto recorrido en la Liga. Es una época mala. Hemos tenido mala suerte. Tenemos un grupo bonito para hacer cosas interesantes esta temporada".

Ánimo del jugador

"Hablé después del partido, moralmente es un tiro. Augusto está en casa, es uno de los nuestros. Lo vamos a cuidar y él nos va a cuidar. No va a dejar de hacer vestuario. Es un contratiempo grande. Las grandes familias se recomponen en los malos momentos. Esto es una gran familia, y Augusto es uno de los nuestros".

Plaza extracomunitario libre

"Si buscamos un pívot americano, lo encuentras. Habrá que hacer rotación en la BCL. Es lo que hay. Está muy difícil el mercado del pívot nacional, lo que hay tiene precios altos y jugando en otros equipos. No cerramos puertas. Es cuestión de Juanma e Ibon, y después vendré yo con si hay dinero o no. Evidentemente es una situación complicada y nos rompe el bonito final de año que estamos teniendo. Ver ayer el Carpena, a las nueve y media de la noche... Creo que el baloncesto ha vuelto. No pasa nada, es un deporte de equipo, pero Augusto era importante, atrás es un pegamento aunque delante nos dé menos".

Cupos

"Mario es el jugador número 13 de verdad en la plantilla. Podría seleccionar Ibon y hacer rotación. No es imposible. Buscarán la mejor solución dentro de lo que hay en el mercado y dentro de las condiciones económicas del equipo.

Economía

"Hemos trabajado en el club, creo que podremos responder a esta necesidad. El año pasado solventamos dos fichajes y la salida del entrenador, se comió el presupuesto de la temporada. No vamos a tirar el dinero nunca, política del club. Hay que buscar la persona idónea, el momento es malo. Ayer estaba lesionado Kalinoski, siendo un jugador importante, el grupo... El puesto de 5 es complicado, ha sido difícil durante el verano. Confío plenamente en Juanma. Vamos a tratar a Augusto como se merece".