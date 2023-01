Francis Alonso vuelve a Málaga por Navidad

Francis Alonso (Málaga, 25/5/1996) vuelve a "casa". El canterano malagueño jugará este miércoles de nuevo en el Palacio Martín Carpena (21.30 horas), aunque esta vez lo hará con otra camiseta diferente a la verde y morada, con la del Surne Bilbao Basket, su nuevo equipo desde el pasado mercado estival.

Francis fue uno de los 10 jugadores que abandonaron el Unicaja este último verano. La verdad es que su salida fue de las más "dolorosas" para los aficionados y también para los propios rectores cajistas. El escolta malagueño, formado en las categorías inferiores del club de Los Guindos, siempre ha tenido una relación muy fluida con la grada del Carpena. En plena reestructuración del proyecto verde, y tras algunas semanas de dudas en el club, que barajó para Francis todas las opciones posibles, se decidió que lo mejor era romper la vinculación entre ambas partes para que el jugador pudiera tener en otro destino un mayor protagonismo del que podría esperarle esta temporada 2022/2023 en Málaga.

Francis se decantó entonces por la oferta que le llegó del Bilbao Basket, primer rival liguero del Unicaja en este inicio de año a Málaga. Tras un buen inicio de temporada en tierras vascas, lo cierto es que el costasoleño ha perdido protagonismo en la rotación de su entrenador, Jaume Ponsarnau. En los últimos cuatro partidos, su presencia en la pista ha sido muy reducida. Contra el Gran Canaria jugó 9.08 minutos, frente el Obradoiro se quedó en 3.43, ante el Manresa se fue a los 10.02 y en la última cita liguera contra el Real Madid aumentó un poco su protagonismo, pero "solo" hasta los 12.06.

La verdad es que el baloncesto que practica el Surne Bilbao tampoco favorece mucho el juego de Francis. El canterano cajista es un jugador que necesita el balón para producir y para ser una amenaza para la defensa del rival, pero lo cierto es que a Francis le llegan pocos balones en ataque y sus bases suelen mirar a otro lado cuando él está en la pista. Así, imposible.

Los números de Francis esta temporada, entre unas cosas y otras, son discretos. En la Liga Endesa: 5.5 puntos, con un 23.3% en tiros de 3, 40% en tiros de 2 y 77.1% en lanzamientos libres, 1.2 rebotes y 4.4 de valoración, en 14.48 minutos sobre la pista. En la Basketball Champions League, sus cifras son algo mejores: 7.5 puntos, 2.3 rebotes y 1.2 asistencias.

Este miércoles será un día muy especial para él y también para la "Marea Verde". Seguro que el Carpena le dará la ovación que se merece cuando Fede, el speaker del club, anuncie su nombre en la presentación del equipo vasco. El jugador se despidió con una emotiva carta en verano cuando se consumó su salida del club: "Me gustaría aprovechar esta ocasión para enviar un mensaje tanto a los aficionados del Unicaja como al propio club. Después de estos dos últimos años aquí, en casa, ahora toca separar nuestros caminos y no quiero marcharme sin agradeceros todo el apoyo que he sentido en esta etapa tan dura para el baloncesto de Málaga. Estoy seguro de que nuestra ciudad vivirá de nuevo grandes éxitos en el Carpena y que la afición volverá a vibrar en la grada, como también lo hice yo de pequeño. Quiero dar las gracias al Club Baloncesto Málaga por esta etapa vivida, que me ha hecho madurar y crecer no sólo como jugador sino también como persona. Me voy con la cabeza alta, sabiendo que he dado todo lo que ha estado en mi mano por este club, al que inevitablemente siempre estará ligado, no sólo por el lazo personal y familiar que me une a él y a la ciudad, sino por el sentimiento de admiración, gratitud y aprecio que tengo por toda su gente, por todos y cada uno de los que conforman este club. Ahora hay que dar un paso adelante, tocar ser valiente y salir de mi Málaga rumbo a otro destino que me permita seguir creciendo y mejorando como jugador de baloncesto. Estoy muy ilusionado por este nuevo reto y, como siempre, con muchísimas ganas de trabajar y dar lo mejor de mí mismo. Gracias a todos. Un fuerte abrazo a la familia Unicaja. ¡Hasta pronto!"... Ha llegado ahora el momento del reencuentro. Será este miércoles, desde las 21.30 horas, en la jornada 14 de la Liga Endesa.