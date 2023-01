92-79: El Unicaja se gusta ante el Bilbao en un Carpena rendido a su equipo

Otro día en la oficina. Otra faena de pico y pala del Unicaja, esta vez ante un Surne Bilbao Basket que aguantó 25 minutos, pero acabó rendido al ritmo e intensidad de esta máquina de triturar rivales que es el Unicaja 2022/2023.

No fue nada fácil, a pesar del marcador final. Y eso le da más valor. El equipo verde repitió el guion de la semana pasada contra el Murcia: primer tiempo de intercambio de golpes, huracán en el tercer cuarto para romper el partido y desenlace muy cómodo. El triunfo todavía no vale para certificar el billete para la Copa de forma matemática, pero ya les digo yo que el Unicaja va a estar en Badalona sí o sí (aunque pierda los 3 partidos que quedan de la primera vuelta). Así que el que quiera buscar avión, AVE, hotel y todo eso, ya puede empezar.

El equipo, sin Lima y sin Brizuela, supo dar la cara ante un buen Bilbao Basket. Ibon Navarro ha creado un grupo homogéneo, que siempre compite y que lo da todo atrás y adelante. Con una rotación de 12 es todo más fácil, pero esta vez, con una de 10 profesionales y dos canteranos, se bastó para sumar un nuevo triunfo, el décimo de la temporada en 14 jornadas. Ni tan mal.

Dijo el otro día en estas mismas páginas Nihad Djedovic que le «fascina» el Carpena. Reconozco que a mí, también. Este miércoles 8.030 aficionados se metieron pasadas las 21 horas en el Palacio conscientes de que, como pronto, hasta la medianoche no iban a estar de vuelta en sus casas. Hubo otra vez un ambientazo. La catarata de excusas aquella de «es que es muy tarde», «es que es muy pronto», «es que hace mucho frío», «es que entre semana me va mal», «es que los sábados es un rollo», «es que el domingo por la mañana no me gusta madrugar», «es que se ve mejor por la tele»... todo eso ha pasado a mejor vida. ¡Qué maravilla!

Hubo muchos protagonistas a lo largo de los 40 minutos. Kalinoski fue el primero. Suyos fueron los 8 primeros puntos del equipo, en un intercambio de canastas que mantuvo el equilibrio en el marcador. Los vascos hicieron bastante daño debajo de los aros y eso les mantuvo muy cerca de los cajistas, que cerraron el primer cuarto con solo 3 de ventaja, 23-20.

El Unicaja apretó atrás en el arranque del segundo cuarto. Se fue de 5, 27-22, pero el rival respondió al órdago cajista. Ejim fue muy protagonista en los dos lados de la cancha. Defendió como siempre y anotó 10 puntitos que permitieron al equipo mantenerse por delante, 36-34. El partido alcanzó el descanso con un marcador que reflejó lo visto en esos 20 minutos: 42-41 y todo por decidir.

El Carpena, con 49-50, mediado el tercer cuarto, decidió que era su momento. Apretó y el equipo lo agradeció con un parcial 11-2 que puso a los verdes arriba 60-52. La grada vibró con un equipo que movió el balón con criterio y jugó un muy buen baloncesto. El partido entró en los 10 minutos decisivos con la máxima ventaja, 70-56.

En el último cuarto, los de Ibon Navarro todavía le pusieron una marcha más. Fue un lujo ver al equipo defender, correr y anotar. También ver debutar a Rubén Vicente, que tuvo unos segundillos gracias a que Carter forzó una falta para parar el reloj y que así pudiera entrar el canterano. Al final, 92-79. Regalito de Reyes anticipado y a seguir trabajando. Que pase el siguiente...