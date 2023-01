El Unicaja sigue trabajando sobre la opción de que el pívot catalán Yankuba Sima sea el sustituto del lesionado Augusto Lima en la plantilla cajista al menos por lo que resta de temporada. Las conversaciones avanzaron este miércoles en buena dirección, aunque hay demasiados flecos que solucionar, lo que evita que se pueda garantizar al cien por cien que el jugador internacional español sea definitivamente el elegido por el club verde y morado.

Se puede decir que la situación ahora mismo es de tensa espera. En las oficinas de Los Guindos hay un moderado optimismo en que la operación acabe bien para los intereses costasoleños. Sima no está a gusto en el Reyer Venezia, equipo por el que fichó el pasado verano. El pívot español no está jugando mucho y tampoco se ha adaptado ni al club ni al baloncesto italiano. El cuadro veneciano va a poner pegas a que salga el gerundense, sobre todo si saca tajada económica en la salida de un jugador que no es imprescindible para su rotación. La tercera pieza del puzle es el Manresa, equipo que tiene los derechos del jugador para la ACB y que suspira también porque Sima refuerce su juego interior a partir de ahora.

Habrá que tener paciencia. Yankuba Sima parece la opción ideal para sacar al Unicaja del «problema» que ha significado la lesión de Lima. Veremos...