El fichaje de Yankuba Sima por el Unicaja, difícil, pero no imposible

El pívot catalán del Reyer Venezia, Yankuba Sima, es el número 1 en la lista de candidatos que maneja el Unicaja para sustituir al lesionado Augusto Lima. El gerundense de 26 años es el que más gusta a la dirección deportiva y el que Ibon Navarro ve como jugador perfecto para ocupar en el roster verde la vacante que ha dejado el internacional brasileño, lesionado de gravedad en su rodilla.

Sima cumple todas las condiciones que el Unicaja busca en el mercado. Es un jugador con pasado en la Liga Endesa, lo que acortaría su periodo de adaptación, es un "center" puro con gran capacidad atlética debajo del aro y, además, es cupo de formación, lo que permitiría no tener que hacer convocatorias en los partidos de la BCL, donde la competición de la FIBA exige 5 jugadores con esa condición en una plantilla de 12 (Alberto, Brizuela, Barreiro, Djedovic... y ¿Sima?).

En los despachos de Los Guindos trabajan desde hace ya casi una semana tratando de cerrar esta operación, como ayer informó este diario. Sima fichó el pasado verano por el Reyer Venezia de la Liga italiana y de la Eurocup. El internacional español no se ha integrado bien ni al baloncesto italiano ni a su nuevo equipo, una cuestión que es clave para "soñar" con que el ex del Manresa sea finalmente nuevo jugador del Unicaja al menos, por lo que resta de temporada.

Según ha podido saber La Opinión de Málaga, la salida de Sima de Venezia podría ser una realidad en los próximos días. El club del norte de Italia se ahorraría una parte importante de la ficha de un jugador que casi no cuenta para su técnico, Walter de Raffaele. Pero hay una tercera pieza en el puzle en esta operación que es la que realmente preocupa más al Unicaja. Y es que el Manresa inclyó a Sima en el derecho de tanteo del pasado verano de manera que los derechos del jugador para el baloncesto español son del equipo catalán. En cualquier situación de este tipo, una compensación económica suele servir para salvar este "fleco". Pero no parece el caso. El equipo catalán no quiere ninguna cantidad económica porque lo que quiere es al propio Sima para reforzar su plantilla y tratar de salir del pozo en el que se ha metido esta temporada el cuadro de Pedro Martínez.

La situación es esa. Hay conversaciones abiertas entre todas las partes. El fichaje de Sima por el Unicaja está difícil, pero no es imposible. Al menos, a día de hoy. Las próximas horas y los próximos días serán claves para saber si Yankuba Sima viste de verde y morado o si el club de Los Guindos tiene que buscar otra opción en el mercado.