El MHP Riesen y el AEK toman ventaja en la carrera por ser rivales del Unicaja en la segunda fase de la BCL

El Unicaja y el Galatasaray esperan todavía dos rivales más que se les unirán en el Grupo K del Round of 16 de la Basketball Champions League (BCL). Serán los ganadores de dos eliminatorias del play-in europeo que arrancaron ya esta semana. De momento, la ventaja es para el MHP Riesen alemán y para el AEK de Atenas, que ganan 1-0 ese cruce al mejor de tres partidos.

El MHP Riesen ganó el martes en su pista de Ludwigsburg al Limoges de Francia con apuros. Los germanos se impusieron 85-81 y se quedan ya a solo un triunfo de clasificarse para la segunda fase. El miércoles de la próxima semana, a las 20.30 horas, se jugará el segundo partido de la serie en pista francesa. Si los alemanes repiten triunfo, serán ya oficialmente equipo de Round of 16. Si por contra, la próxima semana, el Limoges iguala el cruce (1-1), entonces el tercer partido y definitivo se jugará 7 días después, el miércoles 18, esta vez en la pista del MHP Riesen.

El otro rival del Unicaja saldrá de otra eliminatoria de play-in entre el AEK y el Tofas Bursa que marcha 1-0 a favor de los griegos, después de su triunfo de este miércoles, 73-70, ante el Tofas Bursa. Este duelo es uno de los más abiertos que ha deparado el play-in. El segundo partido de la serie se disputará el próximo martes en Bursa. Si los otomanos quieren seguir con vida deberán ganar para llevar la eliminatoria al desempate definitivo, que se jugaría el miércoles 18, en la capital griega. El equipo que gane este duelo greco-turco será, por cierto, el primer rival del Unicaja en la liguilla del Grupo K de la segunda fase continental, el miércoles 25 de enero, en partido que se jugará en el Palacio Martín Carpena.

Además de las dos eliminatorias que afectan al Unicaja, los otros seis cruces de los que saldrán otros tantos equipos clasificados para el Round of 16 son: Rytas-PAOK (1-0), JDA Dijon-Peristeri (1-0), UCAM Murcia-Pinar Karsiyaka (1-0), Bahcesehir-Oostende (0-1), Hapoel Holon-Igokea (1-0) y Benfica-Darussafaka (0-1).

La segunda fase de la BCL con los 16 equipos que sigan en competición arrancará la últuima semana de enero con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros clasificados de cada grupo serán los que accedan al play off de cuartos de final previo a la Final Four, cuya sede está todavía por definir. El campeón de grupo tendrá ventaja de campo en el duelo de cuartos al mejor de tres partidos. Los cuatro ganadores de esa eliminatoria de cuartos de final serán los que jugarán la Final Four en mayo, con una sede todavía por definir.