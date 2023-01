Ibon Navarro, pendiente de Brizuela, Kalinoski, Osetkowski y... Yankuba Sima

No hubo regalo de Reyes para Ibon Navarro. El ansiado refuerzo para suplir la baja por lesión de Augusto Lima no llegó este 6 de enero. El club de Los Guindos sigue trabajando a destajo con Yankuba Sima y su entorno para tratar de cerrar la incorporación del pívot catalán hasta, como mínimo, final de temporada, pero la operación no es fácil. Como ya se ha explicado días atrás, hay demasiadas trabas que solucionar y habrá que tener un poco más de paciencia para sacar al gerundense del Reyer Venezia, su actual club, y también para solucionar el tema de sus derechos para la Liga ACB que posee, de momento, el Baxi Manresa.

‘Caso Sima’ al margen, el equipo viaja este sábado a Tenerife para jugar desde las 20 horas del domingo en el Santiago Martín de La Laguna ante el Lenovo, un partido en el que cajistas y canarios se van a jugar la cuarta plaza de la Liga, con solo dos jornadas más por delante para terminar la primera vuelta. Ibon Navarro, además de estar pendiente de la negociación con Sima, también tiene otros frentes abiertos en la plantilla en cuanto a diversos problemas físicos de varios de sus jugadores. La mejor noticia es que viajan todos a Tenerife, incluido Darío Brizuela, que fue baja este pasado miércoles contra el Bilbao. El escolta vasco está mejor de su esguince de tobillo y es muy posible que pueda jugar contra el CB Canarias, si es que la evolución se mantiene estas próximas horas. Lo mismo pasa con Tyler Kalinoski, que se resintió de sus molestias físicas en el partido contra el Bilbao y que su evolución será la que marque su presencia en la pista del Lenovo, aunque también parece que podrá estar. Dylan Osetkowski es el que tiene mejor previsión médica de los tres tocados. El jugador de pasaporte alemán no ha parado de entrenar a pesar de tener una lesión en una de sus manos. Salvo sorpresa no deseada estará preparado para aportar en el partidazo del domingo en La Laguna.