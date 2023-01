El Unicaja y el Galatasaray, los dos equipos que ya tienen plaza fija en el Grupo K de la segunda fase de la Basketball Champions League (BCL) ya conocen al tercer equipo que compartirá con ellos cartel en la segunda fase europea. Será el histórico AEK de Atenas, que este martes logró la segunda victoria de su eliminatoria de play-in contra el Tofas Bursa turco, al que ganó 82-85 en su pista otomana. De esta manera, el AEK se convertirá en el primer rival de los de Ibon Navarro en la liguilla que arrancará la última semana del presente mes de enero. Los verdes recibirán el miércoles 25 al AEK en el Carpena, a partir de las 20.30 horas, en la primera jornada de la segunda fase.

La otra eliminatoria de play-in que afecta al Unicaja, al Galatasaray y al propio AEK, tendrá este miércoles su segundo capítulo. El MHP Riesen alemán, con ventaja 1-0, visita desde las 20.30 horas al histórico Limoges de Francia. Si los germanos repiten triunfo en cancha gala, también se clasificarán directamente para la segunda fase continental. Si por contra, el Limoges iguala la serie, el tercer partido se disputará el miércoles de la próxima semana, día 18.

La segunda fase de la BCL con los 16 equipos que sigan en competición arrancará con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Los dos primeros clasificados de cada grupo serán los que accedan al play off de cuartos de final previo a la Final Four, cuya sede está todavía por definir. El campeón de grupo tendrá ventaja de campo en el duelo de cuartos al mejor de tres partidos. Los cuatro ganadores de esa eliminatoria de cuartos de final serán los que jugarán la Final Four en mayo, con una sede todavía por definir.