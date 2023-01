Pulso del Venecia al Unicaja por Yankuba Sima

El Reyer Venezia le está echando un pulso al Unicaja. Después de que el conjunto italiano no convocase a Yankuba Sima para el partido del pasado domingo en la Lega Basket por el notable avance de las negociaciones para su traspaso desde el cuadro transalpino al de Los Guindos, los de Walter de Raffaele han decidido cambiar la estrategia y "devolver" al catalán a los 12 elegidos para disputar el partido contra el Ratiopharm Ulm de este miércoles. Un paso atrás cuando hace dos días la operación parecía cuestión de horas. No obstante, el pívot catalán no jugó ni un segundo, demostrando que no cuenta para nada en los planes del cuadro veneciano.

Malagueños e italianos, junto al Baxi Manresa, viven desde hace un par de semanas una larga negociación que se ha prolongado en el tiempo mucho más de lo esperado. En el club cajista se preparaban para que Sima pudiera estar disponible para el partido del Breogán. Nadie descarta que esa situación aún se pueda producir, aunque las posibilidades cada vez son más reducidas, pero lo cierto es que este tramo de la negociación choca con la clara intención del jugador de aterrizar cuanto antes en Málaga. It's #7DaysEurocup time 🔥🦁

El pívot llegó a Italia el pasado verano tras despuntar en Manresa. Sin embargo, su situación ha estado lejos de ser la esperada en el baloncesto italiano y ve con muy buenos ojos cambiar de destino. No juega en la Lega Basket desde el pasado 4 de diciembre. Este domingo, durante el transcurso de las negociaciones, no fue convocado contra el Tezenis Verona, pero, como método de presión, el Reyer Venezia ha decidido ahora "contar" en el Viejo Continente con el que todavía es su jugador. El Reyer Venezia no cuenta con Yankuba Sima Si su presencia ha sido inexistente en la competición doméstica, Yankuba Sima sí que ha podido "disfrutar" de minutos, aunque muy escasos, en Eurocup durante el último mes de 2022: 04:42 frente al Frutti Extra Bursaspor, 09:00 contra el Joventut y 07:05 ante el Prometey. No obstante, en esos tres partidos no había negociación con ningún equipo. Las conversaciones seguirán adelante porque el jugador y el Unicaja quieren unirse cuanto antes, pero los intereses de Venezia y Manresa se han impuesto para frenar cualquier intención de cerrar la incorporación cuanto antes. A ver cuáles son los siguientes pasos del 'caso Sima', pero todo hace pensar que la convocatoria del pívot no es más que otro pulso procedente de Italia.