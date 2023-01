94-98: El Unicaja sale vivo de Manresa

Ganó el Unicaja en Manresa. No lo hizo después de un gran partido, pero sí tras una demostración de carácter. Fue tras una prórroga y cuatro cuartos equilibrados, con luces y sombras, pero con una lectura clara: este Unicaja 22/23 puede con casi todo. El balance con el que acaba la primera vuelta de la Liga lo demuestra: 12 victorias en 17 jornadas. Solo ha perdido contra los 4 primeros y en el Olimpic de Badalona. Casi nada.

Los verdes, a pesar del triunfo, no serán cabezas de serie en el sorteo de Copa del lunes. El Lenovo Tenerife no falló en casa contra el Betis de Casimiro y ellos serán los que estarán en el mismo bombo que los 3 máximos favoritos: Real Madrid, Barça y Baskonia.

El equipo supo sufrir cuando jugó sus peores minutos y supo salvar cada trampa que le propuso un rival que en su guarida del Bagés se crece y siempre compite. Perry pudo evitar la prórroga con un triple sobre la bocina del último cuarto que no encontró premio. En el tiempo extra, una defensa magistral de Djedovic sobre Dani Pérez fue la puntilla para el partido, a 3 segundos del final. El ex del Bayern tiró de oficio y de veteranía para rubricar una victoria que hace unos meses era imposible cada vez que estaba al otro lado de la cancha el Manresa, pero que esta vez sí cayó del lado verde y morado.

Le costó mucho al equipo cajista entrar en el partido. Muy desacertado, sin concentración, errático en los lanzamientos y con una defensa francamente mejorable, el Baxi Manresa se pegó un festín en los primeros 5 minutos, 20-7. Navarro metió a Perry y Djedovic para tratar de cambiar la dinámica. El giro de tuerca valió para frenar la sangría, pero tampoco fue suficiente para acercarse mucho en el electrónico antes del final del primer cuarto (31-20).

Mejora en el segundo cuarto

Cinco puntos seguidos de Perry y un triple de Djedovic cambiaron la dinámica y provocaron que Pedro Martínez parara el partido con un tiempo muerto, 33-28. Siguió el Unicaja con su remontada (33-33). Dos tiros libres de Carter dieron al Unicaja su primera ventaja, 38-39. El primer conato de incendio estaba sofocado. El esprint final hacia el descanso ya mostró a un Unicaja mucho más reconocible. Apareció ese equipo que "muere" en cada defensa, que rebotea, que corre y que siempre encuentra un pase extra para tener el tiro más claro posible. Los de Los Guindos se fueron al intermedio con 5 de renta, 46-51.

El Manresa se encomendó a una zona 2-3 en el inicio del tercer cuarto. Y la verdad es que le sirvió para apagar las ideas de los cajistas y también para volver a ponerse por delante, 58-55. Navarro apostó por Kalinoski y por Carter. El partido se equilibró sin un dominador claro, 67-69.

Los de Ibon Navarro apretaron en defensa. Ensuciaron cada ataque del rival metiendo muchas manos. El marcador lo notó y Pedro Martínez volvió a parar el partido con +8, 72-80. Parecía que el triunfo venía para Málaga, pero el Manresa no se rindió, 79-80. Los cajistas se empeñaron en lanzar triples que no entraron y dieron vida al rival. Los del Bagés entraron en el último minuto y medio con ventaja, 85-82. El partido se volvió loco. Perry se jugó la última con un triple, pero no encontró premio y el partido se fue al tiempo extra. En esos 5 minutos, los de Navarro fueron mejores. Fueron siempre por delante y con 94-96 llegó el robo de balón de Djedovic que acabó con la ilusión de los locales.

Manresa ya es historia. El Unicaja se centra ahora en la primera de muchas semanas seguidas con doble partido. El miércoles que viene se estrena el Round of 16 de la Basketball Champions League en el Martín Carpena con la visita del AEK griego. Se avecinan 6 finales europeas y la primera ya asoma en el horizonte. Después, el domingo, llegará el arranque de la segunda vuelta con el Valencia Basket como rival, también en el Palacio de los Deportes.