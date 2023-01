88-66: El Unicaja da el primer paso hacia los cuartos de la BCL

Cayó la primera victoria del Round of 16 europeo. Y no fue nada fácil. El 88-66 del marcador final dice una cosa, pero los 33 primeros minutos del partido dijeron otra muy distinta (59-58). Y es que el Unicaja sufrió ante un combativo AEK para sumar un triunfo importantísimo camino al futuro play off de cuartos de final de esta BCL en la que todos tenemos que asumir que ya no habrá partido fácil. NI fuera ni tampoco en el Carpena.

El caso es que el Unicaja no podía fallar... y el Unicaja no falló. Esta liguilla exprés de seis jornadas no permite «días malos». Hay que estar siempre a tope, sobre todo cuando juegas en casa. La visita del AEK al Carpena era una partido trampa. Este 1-0 ahora en la clasificación no da todavía derecho a nada, es cierto, pero haber evitado el 0-1 sí que es un paso al frente muy importante rumbo a la siguiente ronda. El equipo no estuvo brillante esta vez. Le costó, sobre todo, en ataque. Cuando pudo correr, se lo pasó pipa, pero en el cinco contra cinco sufrió de lo lindo frente a un AEK que no se rindió nunca y que solo en el tramo final mostró signos de debilidad. Ojo a este equipo griego porque en su pista creo que va a dar muy pocas facilidades a Galatasaray, Limoges y Unicaja. Tiempo al tiempo. El Carpena volvió a dar la cara. Más de 7.000 personas decidieron que lo mejor que podían hacer este miércoles noche era ir al Palacio a ver el Unicaja-AEK. El ambiente fue espectacular. Más propio de una noche de Euroliga contra el Fenerbahce o el CSKA que de un primer partido de la segunda fase de la competición FIBA. Da gusto ver cómo el equipo y su afición se han mimetizado de unos meses a esta parte. Los jugadores lo dan todo en la pista, pero la grada no se queda atrás en su apoyo desde la rueda de calentamiento hasta que acaba el partido y se retira el último jugador al túnel de vestuarios. El Unicaja empezó enchufado. Reboteando y corriendo, el equipo mandó con bastante autoridad en los primeros 10 minutos. Tras una máxima de 10, el primer acto se cerró con un tranquilizador 29-20. Kravish, con 9 puntos, fue el cajista más acertado en ese primer tramo del partido. Las rotaciones esta vez penalizaron el juego de un Unicaja al que le costó encontrar el aro rival en el arranque del segundo cuarto. Mantuvo el equipo el nivel defensivo, pero el partido se complicó, 31-31. Dos triples de Perry dieron aire al Unicaja y provocaron el delirio en un Carpena entregado una noche más a la causa de los suyos. Al descanso, 44-39. La primera parte del trabajo estaba encaminado. El partido volvió a complicarse tras el intermedio. Mitchell fue un tormento debajo del aro, los árbitros no ayudaron tampoco con su criterio para las faltas en un lado y en el otro de la pista y el AEK se colocó por delante, 51-52. Sima jugó muy buenos minutos atrás y en ataque. El equipo dio otro estirón y alcanzó el minuto 30 con 5 puntillos de renta, 59-54. Todavía había que seguir sufriendo. No se rindió el AEK. El Unicaja se dejó muchos tiros libres en el camino y el rival volvió a echar el aliento en el cogote de los cajistas, 59-58. Fue su último achuchón. Un parcial de 10-0 fue el inicio de la sentencia definitiva, 69-58, con algo más de 5 minutos por delante. El partido, de ahí al final, ya solo tuvo color verde y morado. Kravish por dentro y un desatado Perry en la dirección y en las finalizaciones, lideraron un tramo final en el que el equipo al fin pudo respirar y la grada, disfrutar, de un gran triunfo. Superado con nota lo del AEK, el Valencia Basket será el próximo reto de los verdes. El Carpena vivirá el domingo, desde las 13 horas, un partido de esos que se marcan en rojo en el calendario cada temporada. Más emociones fuertes...