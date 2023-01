Ganó el Unicaja por 22 puntos, pero no se mostró muy contento Ibon Navarro tras el encuentro del Round of 16. "Creo que no hemos estado bien, no ha sido un buen partido. Ellos han hecho un buen trabajo colapsando la zona. Nos han dejado tiros desde el triple, pero no han sido buenos tiros porque no hemos estado agresivos sin pisar pintura, solo moviendo el balón por fuera. Sabíamos que iba a ser así y que no debíamos caer en esto. Nos hemos equivocado al no leer bien el partido".

No obstante, es consciente de lo que significa la victoria. "La buena noticia es que jugando 12-13 minutos de nuestro baloncesto real hemos ganado a un muy buen equipo. Tenemos que aprender porque en este mes vamos a jugar partidos de una dificultad muy alta y no podemos caer en este descontrol de lo que queremos hacer por querer ganar muy pronto. No podemos estar muy contentos, a pesar del resultado porque el juego no ha sido el que queríamos". Eso sí, reconoció que "ganar es ganar y hacerlo por 22 puntos a un equipo como AEK es importante". 88-66: El Unicaja da el primer paso hacia los cuartos de la BCL Aunque más que por lo que hicieron los griegos, la decepción del técnico cajista llega por el juego de los suyos: "Han hecho un buen trabajo al frenar el ritmo en toda la primera parte cruzando la pista en 6 ó 7 segundos. No hemos estado sólidos en defensa para rebotear y correr. Hemos cometido demasiados errores. El plan de partido era un poco diferente, pero por segunda vez consecutiva, tras Manresa, nuestro inicio no ha sido el que queríamos en cuanto a algunas normas básicas". Es más, su lectura sobre el rendimiento de los jugadores se aleja de lo que muestran las cifras. "Hoy las estadísticas son muy engañosas. Hay jugadores que tienen muy buenos números y su partido no ha sido tan bueno. Y hay jugadores con números muy malos y su partido ha sido muy importante a nivel de no cometer demasiados errores en defensa", a lo que añadió: "Yo tengo que ver el partido, pero la sensación que tenemos todo el staff es que Will Thomas ha cambiado el partido. Tiene hasta -5. Las estadísticas son muy injustas con él".