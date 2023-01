Unicaja - AEK: La BCL se pone seria

La Basketball Champions League está de vuelta. La competición europea regresa desde esta semana al día a día del Unicaja con una segunda liguilla muy exigente, en la que los verdes buscarán el primer puesto del Grupo K, que les garantice tener ventaja de campo en el posterior play off de cuartos de final.

El Unicaja brilló en la primera fase. Su balance de 5-1 no admite debate posible sobre su buena puesta en escena europea. Pero todo eso ya es pasado y no vale para nada. A partir de ahora, los 16 equipos que siguen vivos parten de cero.

Los verdes comparten grupo en esta segunda liguilla con Galatasaray, Limoges y AEK de Atenas. Por delante hay una liguilla de seis jornadas en la que el margen de error es casi nulo. Serán seis finales. Tres ahora, antes de la Copa, y las otras tres después del torneo copero y el posterior parón de la Ventana FIBA de febrero

La primera piedra en el camino rumbo al play off de cuartos de final llega esta noche en el Carpena contra el AEK (20.30 horas). Los de Atenas son un equipo serio, con profundidad de banquillo y que no lo van a poner nada fácil. Pero no hay opción a fallar. Sobre todo en los partidos de casa hay que ser contundentes. El liderato del grupo exige 4-5 victorias. Y el Carpena tiene que ser clave para lograr el objetivo. Hay que ganar los 3 partidos de casa y después arañar todo lo posible a domicilio.

Ibon Navarro tiene la buena noticia de que tiene a sus 12 jugadores aptos para jugar. Darío Brizuela fue baja el pasado fin de semana por su reciente paternidad, pero esta noche será uno más en el Carpena para buscar la primera victoria de este Round of 16. También jugará y se estrenará esta temporada en Europa con la camiseta verde el último en llegar, Yankuba Sima.

El equipo, a pesar de no dar su mejor versión en Manresa el pasado fin de semana, ganó al Baxi un partido en el que tiró de carácter y tuvo esa pizca de suerte en los minutos decisivos que necesitas para ganar en un cara o cruz final como el del Nou Congost.

La receta para sumar hoy ante el AEK el deseado 1-0 en la clasificación parece clara: defender a tope del minuto 1 al 40, dominar el rebote para poder correr y repartir minutos entre todos los jugadores para que el ritmo sea infernal de principio a fin. Este Unicaja desgasta a sus rivales con esa rotación inacabable que tiene Navarro en su plantel. Y esta noche puede ser una de las claves para acabar con la oposición de un AEK que llega sin presión a Málaga.

La verdad es que esta BCL 22/23 hace especial ilusión en el entorno cajista. Volver a luchar por un título, después de la travesía en el desierto que ha pasado el equipo e incluso el club, bien merece el esfuerzo de todos. Hay ganas de seguir creciendo en Europa y a partir de esta noche es el momento de demostrarlo.

¿Qué ambiente habrá en el Martín Carpena en el estreno del Round of 16? Pues la venta de entradas no ha ido nada mal. Para ser un día entre semana y un partido de competición europea (casi siempre con menos ruido en la grada), se puede vaticinar que la «marea verde» acudirá en mucho número a la cita para ayudar a los suyos.

La hora de la verdad en Europa ya está aquí. El Unicaja reemprende su camino europeo convencido de sus posibilidades y de su condición de aspirante a todo en esta competición FIBA. A partir de las 20.30 horas, Unicaja-AEK. La BCL se pone seria.