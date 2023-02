Habló Ibon Navarro, el técnico del Unicaja, en rueda de prensa tras la derrota en Gran Canaria y fue claro: "No podemos perder el tiempo el tiempo con los árbitros cuando hay un jugador con 49 de valoración. Hemos visto la exhibición de un jugador como pocas. No hemos perdido por los árbitros".

Así contó el entrenador cajista el momento en el que lo expulsaron: "Hay un aviso de flopping en una situación en la que Inglis empuja a Dylan Osetkowski. Ya verán que ha sido falta, pero vale. En la siguiente acción pitan técnica a Alberto Díaz y dan el tiro de tres puntos. Yo lo que pido es que me expliquen por qué no van a mirar si el triple es anterior o no. Cuando el árbitro principal me da una explicación, pitan técnica al banquillo. En algún momento antes me la pitan a mí y cuando vuelvo a insistir en que miren el instant replay, hay un árbitro que me ha pitado otra técnica. Ni me he enterado".

Sin embargo, quiso ensalzar el partido de Nico Brussino: "Cuando hay un jugador en el estado de Nico Brussino es muy difícil. Además, nos hemos encontrado con esos últimos 5 puntos al final del tercer cuarto tras dos grandes defensas que le han dado mucha energía, mucha fuerza. Ha estado imperial, ha dominado el partido. Ha tomado muy buenas decisiones, ha dejado que el partido le llegase a él, ha dominado. Felicitarles por la victoria".

No obstante, explicó que el Unicaja no estuvo especialmente acertado: "Dentro de todos los tiros de 3 puntos que hemos hecho, hay algunos que son buenos. Los hemos metido o no, pero hemos tenido buenos balances. Cuando hemos tirado en los últimos segundos, forzados o punteados, les hemos dado la oportunidad de correr. Hemos tenido pérdidas. Han castigado nuestras malas decisiones y nuestros malos tiros. Nuestro porcentaje no ha sido bueno como para poder pelear por el partido hasta el final".