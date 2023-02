Los abonos para el Torneo de Baloncesto con Eslovenia, EEUU y España en el Carpena salen a la venta este miércoles 8 de febrero a las 12 horas

Cuenta atrás. Los abonos para el Torneo del Centenario de la FEB en el Palacio Martín Carpena del próximo verano, con la presencia de Estados Unidos, Eslovenia y la España de Sergio Scariolo saldrán a la venta este pmiércoles 8 de febrero a partir de las 12:00 horas. Las entradas estarán disponibles en el enlace: https://feb.entradas.plus/entradas/principal.

Los precios de las entradas para los tres partidos oscilan entre los 120 euros y los 1.000 euros, algo que ha provocado bastante malestar entre los aficionados malagueños, al considerarlos excesivos, por mucho que los protagonistas de los partidos sean tres de las mejores selecciones de baloncesto del mundo.

El torneo se disputará entre el 11 y el 13 de agosto con el siguiente calendario: Viernes 11 de agosto: España vs Eslovenia, sábado 12 de agosto: Estados Unidos vs Eslovenia y domingo 13 de agosto: España vs Estados Unidos

Será, por lo tanto, en formato de triangular con las dos primeras del ranking FIBA (España y Estados Unidos) y la campeona de Europa en 2017 (Eslovenia), que tendrá en la figura de Luka Doncic a su principal atractivo.

El espectáculo, desde luego, estará asegurado con varios de los mejores jugadores del mundo en el parqué del Palacio, en una competición que convertirá durante tres días a Málaga en el epicentro del básket mundial.

Será la primera vez que Estados Unidos se enfrente a España en nuestro país desde el amistoso disputado entre ambos equipos en julio de 2012 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.