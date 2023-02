Ibon Navarro ya ha cumplido su primer año en Málaga. El técnico pasó este jueves por los micrófonos de Radio MARCA Málaga, en un programa celebrado en La Ponderosa Playa de Fuengirola. Ibon pasó revista al pasado, el presente y el futuro inmediato del Unicaja.

Ibon habló sobre su primer cumpleaños como técnico cajista: «La nota sería un suficiente, un bien. De febrero a finales de mayo hay un primer mes y medio que es normal. Hay una reacción. Vino de sacar cuatro partidos en ACB y uno en Champions. Nos dio para meternos en cruces y para mantener la categoría. El partido del Palau, con las lesiones de Carlos Suárez y Tim Abromaitis… teníamos que dar un plus por parte de todos, y no fuimos capaces. Lo preveíamos, y avisé al club que se acababan los contratos. Y de forma inconsciente o consciente la gente se dejó ir. No fuimos capaces de sacarlo. A partir del verano ha nacido el bebé y hay que seguir amamantándolo".

Respecto al pasado mercado estival, con cambio radical en la plantilla: "Hemos cambiado nueve jugadores, todo el equipo. Por el camino también ha cambiado la ilusión de la gente, la predisposición del entorno, la prensa… Estamos ilusionados con lo que hay, y que no sea el límite. Que el equipo tenga la capacidad de seguir creciendo y conseguir cosas". Preguntado sobre los que se fueron, el técnico vitoriano fue tajante: "No me arrepiento de ninguna salida. Cuando empiezas el verano tienes una idea, y nos han dado menos calabazas que a otros. Se cayeron dos o tres fichajes, pero soy de la idea de que si no vinieron era porque no tenían que venir".

Navarro también se siente muy a gusto en la Costa del Sol. "Estoy encantado de estar en Málaga, solo que hace falta un poco de tiempo para disfrutarla, que no nos sobra. Hay cosas que en tu ritmo de vida se agradece: ir a correr a ciertas horas por el paseo sin una bufanda puesta… Es una ciudad fantástica, de las mejores que hay, seguro".

Uno de los grandes logros de este club ha sido recuperar a sus aficionados. Ibon también lo ve así. "Se trata de seguir y no estropear lo que estamos haciendo. Es una alegría para los jugadores, y esto lo hablan. No es utópico. Los que llevan años no han vivido grandes épocas. Bueno, Alberto sí ha vivido las noches mágicas en el Carpena. Darío y Jonathan han vivido la cara amarga. Están felices y lo trasmiten a los compañeros".

La pregunta del millón es ¿cuál es el techo de este Unicaja? Según Ibon Navarro: «Cuando me hablas de techo me hablas de resultados. No lo sé. No se trata de construir una cosas para este año y acabarla. Hay que buscar un proyecto que mantenga la filosofía y aumente la calidad. El proyecto del Unicaja es así, esto acaba de empezar a andar. ¿Ganar la Champions? Ojalá. Eso no significa que lo vayamos a hacer. Hablar de resultados es muy cortoplacista. Si este verano se nos van siete jugadores tenemos que volver a construir. Tenemos que hacer un proyecto y que la gente se identifique con los jugadores. Un proyecto sólido que ilusione, y que perdure en los próximos años. Que sea noticia que, de repente, estemos terceros o cuartos en liga… no que estemos un año más en la Copa".

El próximo jueves arrancará la Copa en Badalona con el Barça como rival en cuartos de final. ¿Mala suerte?...«Dentro del discurso cagón, si nos hubiese tocado el Madrid está Tavares, si nos toca el Joventut son los locales… las cosas buenas es que no tienen a Tavares, Howarts… Pero tienen a Kuric, Abrines, Vesely, un base de dos metros (Satoransky)… Ellos van a estar mucho más tranquilos, pero menos ilusionados pese a que están obligados a ganarnos. Nuestra ventaja es que tenemos que tener más ilusión que ellos".