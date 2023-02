Ibon Navarro, entrenador del Unicaja, compareció este viernes en la previa de la visita del Baskonia al Martín Carpena del próximo domingo. Un equipo al que definió como "uno de los mejores de la ACB y la Euroliga con uno de los juegos más atractivos" y ante el que habrá que luchar al 120% cada minuto del encuentro: "Lo que pasa depende más de ellos que de lo que les hacen los rivales. Llevan más de 40 partidos, miras todo lo que les ha podido hacer daño y no hay patrón", analizó el técnico.

¿Qué tendrán que hacer los malagueños para competir? "El partido es complicado, te exige a defender pronto, lejos y absolutamente todo porque lo pueden hacer desde cualquier lugar del campo. Van a tener un punto más de cansancio, a lo mejor no están tan acertados, pero tienen mucha capacidad de anotar", a lo que añadió algunas premisas importantes: "Limitar las canastas gratis con sus sistemas y campo abierto. Si eres capaz de tener buenos porcentajes y evitar muchas pérdidas, te puede ayudar. No va a ser fácil, tampoco para ellos".

Sin embargo, hay un gran objetivo a frenar: Markus Howard, al que Ibon Navarro considera "ahora mismo el mayor talento de Europa" e incluso aseguró que "el primer Larkin que vimos hace años a lo mejor no tenía la misma capacidad de impacto". "Le pones un jugador pequeño y móvil, y tiene espacio para tirar, uno grande y genera 1 contra 1. Es muy complicado, pero no es una cuestión de un defensor, sino de labor de equipo", argumentó el vitoriano. Ahora bien, no es el único gran jugador de Peñarroya. "Va a ser más difícil si no controlamos a Giedriatis, Marinkovic, Daulton Hommes, Thompson... Hay que intentar limitar cosas que sí somos capaces de controlar".

Eso sí, a dos días del partido quedan algunas dudas sobre la disponibilidad de Darío Brizuela y Jonathan Barreiro: "Tendremos que ver, ambos estuvieron haciendo entrenamiento individual. Las sensaciones no son malas, pero tienen que entrenar con el equipo. Jonathan lo hará, pero no sé si Darío. Habrá que esperar al sábado para ver si están el domingo", aseguró el técnico.

¿Cómo ha afectado el aplazamiento del partido de la Basketball Champions League? "El lunes estábamos preparando el partido. Lo que haces ahora no te vale nada para la semana del 7 y el 9. El tiempo es importante y lo hemos perdido, pero lo que ha pasado no se podía prever. Hemos intentado mantener la planificación inicial para no tener que tocar la de la semana que viene".

En pocos días llegará la Copa, aunque Ibon Navarro no quiere pensar demasiado en la cita de Badalona: "No vamos a cambiar nuestra forma de jugar con ese reparto de roles. Ni por una derrota, ni por una victoria ni por un partido importante de Copa. Estamos en el momento de demostrar. Si el pabellón está como en los últimos partidos, vamos a poder hacerlo. No vamos a cambiar nada porque sería traicionar nuestro estilo", concluyó.