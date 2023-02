El monumental enfado de Will Thomas

No fue la mejor noche de Will Thomas este domingo en el partido contra el Baskonia. El jugador de Baltimore estuvo muy perdido en los 11.18 minutos que estuvo sobre el parqué. No anotó ningún punto (no lanzó a canasta), repartió 2 asistencias y firmó un pobre 3 de valoración.

81-89: El Unicaja pierde el último baile ante el Baskonia Durante el último cuarto fue el protagonista de un momento desagradable y que un jugador tan veterano como él debe evitar. Con 70-71 en el marcador, a 2.41 del bocinazo final, fue sustituido por Melvin Ejim. Thomas se retiró de la pista muy cabreado, le pegó una patada a una silla, tiró la botella de agua que le ofrecieron y abandonó el banquillo en pleno partido. La situación pasó inadvertida para la mayoría del público del Carpena, centrado en lo que estaba pasando sobre el parqué. Mario Bárbara, fisioterapeuta cajista, se fue detrás de él y Augusto Lima, que estaba presenciando el partido en la zona anexa del banquillo, también fue a buscarlo. Un par de minutos después, justo cuando el marcador señalaba 1.20 para el final, Thomas regresó, aunque con una actitud distante respecto a lo que estaba pasando en el juego. Hay que entender que las pulsaciones están a tope y que todo el mundo tiene derecho a tener un mal momento, pero Thomas es un jugador muy importante en el Unicaja, es uno de los fichajes estrella del pasado verano y tiene que cuidar sus formas para ser un ejemplo a seguir para el resto de jugadores. En el club están muy contentos con el trabajo de Will Thomas durante toda la temporada, se habla de él como un jugador clave en el buen funcionamiento de la plantilla como bloque y este incidente no debe suponer ningún contratiempo, aunque es obligatorio que no vuelva a repetirse.