«A un partido, el Unicaja puede ganarle a cualquiera»

Ibon Navarro y el Unicaja ya tienen todos sus sentidos puestos en la Copa del Rey de Badalona, que esta semana toma todo el protagonismo en el baloncesto nacional. El equipo verde, tras su ausencia el curso pasado en la cita de Granada 2022, volverá a estar en la gran fiesta del básket español, esa que reúne durante cuatro días a los 8 mejores equipos de la Liga en busca del primer título de la temporada.

El técnico cajista atiende a La Opinión de Málaga solo unos días antes de viajar a Badalona para jugar el jueves el partido de cuartos de final frente al Barça (21.30 horas). ¿Qué sensaciones tiene? ¿Qué opciones ve a su equipo para luchar por el título? ¿Dónde pueden estar las claves para superar al Barça y poder colarse en semifinales?... Muchas preguntas para un Ibon Navarro muy tranquilo, consciente de que el camino en Badalona no va a ser fácil, pero convencido de las posibilidades de su equipo, quinto en la Liga después de una primera vuelta en la que el Unicaja ha practicado muy buen baloncesto y ha demostrado que puede competir contra cualquiera.

Llega la Copa del Rey. Una de las grandes citas de la temporada. ¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio en el sorteo el emparejamiento Barça-Unicaja?

Saliese el que saliese iba a ser el que no queríamos, porque esto es así. Ya lo teníamos muy asumido. Por tema personal mío, yo no quería al Baskonia por una razón muy evidente: cuando mis amigos y mi familia van desde Vitoria, lo que no quieren es que se vaya el Unicaja o el Baskonia a la primera fuera. Lo demás me daba un poco igual. Creo que el Real Madrid y el Barça, las únicas veces que no han jugado la final les han eliminado en cuartos, no les han eliminado en semifinales y son equipos que van de menos a más en la competición. Si les pillas al principio, casi mejor. Tenerife habría sido un equipo muy incómodo para nosotros. Yo estoy contento.

O sea que le daba un poco igual...

Sí, la verdad es que sí. Lo único es que por ese tema no quería al Baskonia, pero los demás me daban exactamente igual. La lectura que hacemos del partido de la primera vuelta de liga contra el Barça es que, con ciertas cosas que pasaron raras, competimos bien sin hacer un buen partido a nivel de ataque y acierto. Intentamos ser positivos. Podemos competir contra cualquier aunque no le hayamos ganado a ninguno de los que nos podían tocar. A un partido le podemos ganar a cualquiera.

¿Tiene la sensación de que a los cuatro cabezas de serie les hubiera gustado evitar a Unicaja?

Yo creo que no pueden estar tranquilos con ninguno de los cuatro que hay. Joventut juega en casa. El Valencia es un equipo de Euroliga y le puede ganar a cualquiera. Gran Canaria, en los últimos meses, ha recuperado parte de las señas de identidad del comienzo de temporada: dureza defensiva, intensidad... han tenido lesiones y ahora han recuperado a esos jugadores. No hay ningún equipo que se haya colado entre los ocho y que sea la «perita», el que todo el mundo quería. No lo hay este año.

¿La presión la tiene el Barça?

El Barça y el Real Madrid tienen que ganar todas las competiciones que jueguen. No es que tengan que ganar su partido de cuartos, es que tienen que ganar todas las competiciones. Esos equipos están hechos para ganar todo y los jugadores que tienen esos equipos son jugadores capaces de aguantar esa presión. Si no, no puedes jugar ahí. Yo he estado en un equipo así. Los jugadores que hay dentro conviven con esa obligación por ganar. No es una cuestión de que la presión sea suya. Ellos tienen esos jugadores para poder soportarla. Nosotros ganamos al Barça y sería una machada. Si ellos nos ganan, será una pena, pero nuestra temporada continúa. Eso no quiere decir que no vayamos con la máxima ambición.

Comentó al terminar el sorteo que «para ganar la Copa hay que ganarle a los mejores». ¿Ibon Navarro va a Badalona a ganar la Copa?

Es que si no, para qué vamos. No creo que haya un equipo de los que van que no tenga en mente ganar la Copa. Lo que pasa es que no puedes pensar en ganar la final si no has ganado el partido de cuartos. Nosotros no hemos ganado ni al Tenerife ni al Baskonia ni al Madrid ni al Barça en esta Liga, pero sí sabemos que hemos competido con los cuatro, sabemos por qué no hemos podido ganar y lo que tenemos que hacer. Eso no quiere decir que seamos capaces de hacerlo, pero sí sabemos qué es lo que hay que hacer. Es un partido, no es un play off al mejor de cinco o al mejor de tres. Existe el factor de sorprender con algo, que tengas un buen día, que aparezca un jugador nuestro... Es un partido y lo podemos ganar, seguro.

Tiene pinta de que el Olímpic va a estar volcado con el Unicaja porque la mayoría de las aficiones preferirán que avance el Unicaja antes que el Barça, que es uno de los rivales a batir. ¿Es un factor que pueda ayudar a equilibrar fuerzas?

Sería bueno ese factor si hubiésemos jugado el viernes. Yo quería jugar el viernes y no el jueves. Tenemos muchos jugadores que no saben lo que es una Copa del Rey y es muy importante. Si sales el jueves al campo sin saber lo que es eso, el partido empieza para la mayoría en el segundo cuarto. No concibes aquello. Las aficiones de ocho equipos, el seguimiento... los jugadores lo tienen que ver en la grada porque si no es un problema. Antes hay un Madrid-Valencia. Igual las cuatro aficiones del viernes no están el jueves. Habrá gente seguro en las gradas, pero el ambiente no va a ser tan bueno el jueves como el viernes.

Lleva un año aquí. ¿Es el partido más importante para usted desde que está en el Unicaja?

No. El partido más importante para mí fue el año pasado en Obradoiro, en Fuenlabrada... Es mucho más complicado no poder perder que querer ganar, mucho más complicado. No es la misma presión no poder perder que la de querer ganar. ¡Bendita presión tener que ganar! Por supuesto que no es el partido más importante.

¿En qué es el Barça mejor que el Unicaja?

El Barça ha hecho su plantilla con 13 jugadores de Euroliga y nosotros hemos fichado a algunos de la Euroliga, pero no a 13. Tienes que tener jugadores para soportar esa presión y eso tienes que pagarlo. Tienes que fichar físico, talento, experiencia, capacidad de mejora, entrenabilidad y madurez mental para soportar la presión. Todo eso está en el sueldo de un jugador. Si tienes 25 millones, es más fácil. Vesely, que ha jugado Final Four con Zeljko Obradovic en el banquillo del Fenerbahçe, ¿está preocupado por la presión que tiene en el partido de cuartos contra el Unicaja en la Copa del Rey?... Él sabe qué es lo que tienen que hacer él y su equipo para ganar al Unicaja. Lo pueden hacer o no, pero esos jugadores saben lo que tienen que hacer para ganar este tipo de partidos porque han estado ahí muchas veces.

¿Y en qué es mejor el Unicaja que el Barça?

En ilusión. El Barça tiene que ganarnos. Ellos se tienen que preocupar de ganar la competición, no se tienen que preocupar de ganar en cuartos. A ese partido vamos a ir con más ilusión que el Barça, seguro.

Hace ya mucho del partido de Liga en el Palau. ¿Le vale de algo para preparar la Copa?

Lo primero es que no sé quién va a jugar del Barça. Aquel día no jugó Abrines, ahora está jugando mucho y con un rol muy importante. Mirotic fue el primer día que jugó tras una lesión. Es que no sé quién va a estar. Nosotros teníamos a Augusto y ahora no. Hay cosas que salieron bien y otras cosas que no. Confío en que sea un partido donde no haya una diferencia de 25 tiros libres a falta de segundos. Espero que no sea así.

Equilibrar la estadística de los tiros libres debería ser una de las primeras premisas para poder competir...

Seguro. Y el rebote. Creo que perdimos 19 rebotes en defensa, son muchos. Si te cogen casi 20 rebotes como creo que fue aquel día, es complicado que puedas correr. La lucha del rebote, sobre todo en nuestra canasta, será clave, seguro.

¿Cuáles pueden ser las otras claves de la eliminatoria?

El Barça es un equipo que juega a un ritmo de mucho más control, cada ataque está muy estudiado y con un foco claro, solo corren generalmente después de recuperación... Nosotros somos todo lo contrario. A ver cómo va el partido. Si conseguimos llevarlo más a un juego de campo abierto, de descontrol o ellos consiguen mucho 5 contra 5 y pararnos el número de posesiones...

¿Le preocupa tener tantos jugadores novatos en este tipo de torneo?

No es que me preocupe, es lo que hay. Eso no hace que no podamos ganar, pero es un hándicap para jugar este tipo de partidos, para soportar la presión, no tener experiencia, pero por contra ganas en ilusión, que te puede dar un plus de energía, de intensidad respecto a ellos. Aunque también te digo que a la Copa no puedes ir sobrepasado de activación porque si vas sobrepasado comienzas a cometer errores, a fallar tiros abiertos y llegan las pérdidas y los malos porcentajes. Yo quería por eso jugar el viernes, para que mis jugadores estuvieran en la grada viendo los partidos del jueves y se empaparan de la Copa, y supieran qué es eso. Al jugador tú le puedes avisar de una cosa, pero hasta que no lo vive...

¿La Copa es distinta a la Liga u otras competiciones? ¿La prepara de otra manera?

Vamos a atender a mucha prensa, pero salvo por eso solo a nivel mediático. A nivel de preparación no se pueden hacer muchas cosas distintas. Además, al jugar el domingo tan tarde contra el Baskonia y teniendo que viajar el miércoles para jugar el jueves, no hay mucho margen para hacer cosas. La verdad es que hay mucha diferencia de jugar un jueves a un viernes. La parte buena es que si ganas el jueves, los jugadores tienen un día para descansar hasta la «semi» del sábado y ahí sí pueden disfrutar del ambiente de la Copa.

En su palmarés hay dos subcampeonatos y una Copa como técnico asistente y unas semifinales con Andorra en Málaga 2020. ¿Se puede decir que es un técnico al que se la de bien la Copa?

No. No. Tengo un 50%. Una victoria y una derrota como primer entrenador. Lo de ayudante no es comparable. Esta será mi segunda Copa como técnico principal.

El duelo Jasikevicius-Ibon Navarro, ¿puede marcar la suerte del partido?

Creo que no competimos Saras y yo. Nos conocemos muy bien. Yo sé cómo juegan sus equipos y él sabe cómo juegan los míos. Habrá detalles que prepararemos los dos equipos. Eso seguro. En un play off a tres o cinco, puedes ajustar alguna cosa, pero a un partido no hay margen.

El Unicaja no estará solo en Badalona. Habrá unos 400 aficionados en las gradas para apoyar al equipo. ¿Qué les dice el entrenador del Unicaja?

Que disfruten, que llevan dos años sin ir. Que no es una competición normal, es un acontecimiento deportivo de los más importantes. Tiene una repercusión mediática y social que pocas competiciones tienen de cualquier otro deporte. Por eso les digo que disfruten, ojalá estén allí hasta el domingo, pero que se lo pasen bien porque esta vez son protagonistas, no van a ver a otros equipos, van a ver a su equipo. Vamos a intentar que se sientan orgullosos de su equipo.

Complete esta frase: «si ganamos la Copa del Rey de Badalona soy capaz de...»

Pues no tengo ni idea. Es que si me pongo yo un reto es porque no me va a costar hacerlo. Tiene que ser que me pidan hacer algo. No se me ocurre. ¿Qué haces cuando ganas tu primer título como entrenador? Si eso llega, algo saldrá. Pregúntamelo el domingo, después de ganar la final. Pero no soy de hacer cosas muy raras.