Y después del Barça en cuartos... el Real Madrid en «semis». El sorteo de emparejamientos de esta Copa de Badalona fue muy cruel con el Unicaja, que dio la sorpresa el jueves contra los blaugranas y hoy buscará el más difícil todavía contra un Real Madrid muy favorito (otra vez) en todas las apuestas.

Tras el subidón de la noche del jueves, llega este sábado a las 18.30 otra prueba de nivel en la que da la sensación de que el Unicaja vuelve a ir de «tapado» y en la que tiene mucho que ganar y poco que perder, pero en la que la plantilla verde y morada se vuelve a sentir más cisne que patito feo.

El equipo se entrenó este viernes en la pista anexa al Olímpic entre risas, bromas y más de un golpe. La «guerra» de cuartos fue seria y hay muchas secuelas en el físico de los verdes. Brizuela y Perry son los más castigados, pero salvo sorpresa los dos estarán a las 18.30 de la tarde de este sábado para aportar en un partido en el que hará falta un esfuerzo sobrehumano para tener opciones de competirles a los merengues hasta el final.

Es evidente que la gran amenaza se llama Edy Tavares. El caboverdiano y sus 220 centímetros son diferenciales. Es un jugador imparable debajo del aro. Con Augusto Lima o Jankuba Sima seguiría siendo un dolor de cabeza, pero es que sin los dos «cincos», lesionados, parar al interior blanco se presenta como un reto que roza lo imposible.

El que no va a estar es Sergi Llull. El balear se lesionó durante el partido de cuartos de final contra el Valencia Basket y su baja es segura. Ahora habrá que ver de los tres jugadores que tuvo Chus Mateo sin vestir el jueves cuál es el que elige para sustituirlo. Será Abalde, será Rudy Fernández o será Ely John Ndiaye. La lógica dice que escogerá uno de los dos «pequeños» al ser Llull el que no está, pero hasta unas pocas horas antes del partido no habrá decisión oficial por parte de Chus Mateo...

La verdad es que no jugó nada bien el Madrid en cuartos. Ganó porque Jones no acertó en el último ataque. La tuvo el Valencia después de un partido en el que los taronja fueron de menos a más. No entró el tiro del base americano y por eso estará hoy el Madrid en «semis».

Nuevo reto con la moral al máximo

Lo mejor es que Ibon Navarro y sus chicos están crecidos y no le tienen ningún miedo a nadie. Su remontada ante el Barça les permite llegar al partido de este sábado con mucha moral. Los jugadores saben que van a tener sus opciones. Muchas o pocas, las van a tener. Igual que contra el Barça. La cuestión es aprovecharlas.

Habrá que ver si hay desembarco de más cajistas en el Olímpic. Los 350 del jueves se bastaron para conquistar el Palau, pero tiene pinta que habrá esta vez varias decenas más. En esta Copa no hay problemas para comprar entradas y el goteo de las últimas horas invita a pensar que rozaremos esta vez el medio millar de representantes de la «Marea Verde» ante el Madrid.

La cita es a las 18.30 horas. Que nadie se busque un plan mejor para la tarde del sábado. Es imposible encontrar una alternativa a un Real Madrid-Unicaja de semifinales de la Copa. ¿Lo volverá a hacer el Unicaja? ¿Serán capaces los verdes de repetir lo del jueves?...