Ibon Navarro lo tiene claro: «Si ha sido difícil, el sábado va a ser más». Contento por este maravilloso triunfo, pero pensando ya en la semifinal frente al Real Madrid, el técnico del Unicaja dijo que ahora toca «estar tranquilos, descansar y bajar adrenalina» para poder plantear batalla a los de Chus Mateo. «Será muy diferente al Barça. Si no pensamos que podemos, para qué hemos venido», añadió.

«Nos hemos agarrado con lo que hemos podido al parqué. Nos habíamos puesto un objetivo en el rebote y hemos sido fieles al plan de partido. Hemos encontrado al final jugadores con lucidez, que estaban siendo sólidos atrás, como el resto. Hemos usado a Will como faro. La defensa sobre Kalinoski nos dejaba espacios en la pintura. Estoy muy contento del equipo, de Darío. Tenemos que descansar, el sábado tenemos otro», valoró sobre la victoria frente al Barça en los cuartos de Copa en Badalona.

El técnico vitoriano ya estuvo en una semifinal copera, y la perdió contra el Unicaja, y ahora tendrá una buena oportunidad tras un encuentro que «mucha gente que pensaba que podíamos ganar». «Muy contento. Ya estuve en una semifinal de Copa y el Unicaja me pasó por encima», destacó.

Prórroga

El partido se decidió en la prórroga, por detalles, pero esta vez cayó del lado verde. «Hemos perdido muchos partidos por alguna decisión arbitral injusta, por frustración y perder energía en defensa. Hemos hecho todo lo contrario, forzar 12 pérdidas al Barça tiene mucho mérito. Hemos aprendido la lección. Hemos estado tan lejos de ganar como de perder, el éxito era pensar que podíamos ganar», señaló.

Ibon destaca al grupo por encima de las individualidades para lograr este éxito de eliminar al Barça 29 años después en una eliminatoria. «El otro día Darío y Tyson se van con 6 puntos. Han aparecido otros. El sábado, otros. Este equipo nunca sabe por dónde te va a venir. Kravish sigue enfermo, se nota, y se va con 10 puntos. El partido de Thomas, de ‘5’ contra Vesely... Ha estado espectacular. Muchas jugadores han tenido una actuación muy buena, que no se ven. Defender y trabajar. Ejecutar ideas que cultivamos desde que empezamos. Si estuviéramos pensando en la prórroga del Baskonia, no hubiéramos ganado. Hay que pensar en lo positivo, no en lo de hace cuatro días. Habla muy bien de la madurez del grupo. No hay que perder el foco, hay que aprender de las cosas que te van pasando», apuntó el navarro.

Preguntado por los árbitros, Navarro dijo que tiene «otras muchas cosas en las que pensar de cara al sábado». «Tendré que ver el vídeo. En un partido que se decide en la prórroga... Estoy contento porque hemos ganado. La valoración es subjetiva, quieres que te piten a favor. No sé valorar si ha sido bueno o malo. Hemos mantenido el listón de las faltas, no sé si ha habido muchos errores», sentenció.

Por su parte, Darío Brizuela fue el jugador verde encargado de atender a los medios en sala de prensa: «Hemos seguido el plan de Ibon. Hemos estado sólidos en el rebote y en defensa en momentos claves. Hemos estado muy bien en la prórroga. Ha sido cosa de todos. No solo estoy feliz por mi partido. Will ha estado increíble al final. Perry ha hecho un partidazo...».

Brizuela fue uno de los jugadores destacados de un encuentro que estuvo cerca de no jugar por un problema personal. «Mi hijo está malito y estuve cerca de no venir. Prefiero dejarlo en lo privado, aquí venimos a hablar de baloncesto».

«Me he sentido muy cómodo desde el principio, anotando y con buen ritmo. Ha salido bien. No es nada especial por ser el Barcelona. La otra vez estuvimos muy cerca de ganar, hemos estado ahora mucho mejor», concluyó.

Por su parte, Saras Jasikevicius comenzó su exposición felicitando al Unicaja pero lamentó que «los partidos hay que matarlos», en referencia al final de partido que hicieron sus jugadores.

«Unicaja hace sus cosas, pero estuvimos controlando. Hemos tenido problemas con rebote de los exteriores, se habló antes del partido, también por parte de ellos. Han perdido gente alta. Hemos dominado el rebote en situaciones normales, pero no hemos cerrado posesiones. En un partido de Copa, si no matas, puede pasar cualquier cosa. Concentración para 40 minutos, no lo conseguimos mantener», valoró sobre el partido.

Preguntado por la actuación de Brizuela, el técnico lituano dijo que hizo «un partidazo», aunque no era la primera vez que lo hace antes los azulgrana. «Ya lo hizo en la Copa de Madrid y en el Palau. Hemos regalado 15 tiros libres en el último cuarto. No lo consigo como entrenador que actuemos diferente», dijo Jasikevicius.