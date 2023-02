Ibon Navarro: «Este equipo se parece mucho a una familia»

Ibon Navarro estaba exultante en rueda de prensa, como no puede ser de otra manera después de ganar una Copa del Rey, y de la manera que se ha hecho. Tras felicitar al rival por el papel realizado, el técnico cajista destacó el partido de los suyos, para tumbar a un rival que «nos ha sabido plantear las cosas». «A pesar de las bajas, hemos podido acelerar el ritmo del partido. Muy contentos por los chicos, muy orgulloso de ellos. Los quiero mucho, lo que han hecho las últimas semanas ha sido muy importante. Lo de Darío, parte de la vida privada de nosotros. La unión y el significado de lo que es una familia se parece mucho a este equipo», dijo.

Como bien dice Ibon, «la vida da muchas vueltas». Hace poco más de un año era destituido del MoraBanc Andorra y ahora ha ganado una Copa del Rey con el Unicaja. «Hay que contextualizar las cosas. Hace poco más de un año fue mi primera destitución como entrenador. Bastante complicado pensar que ahora estaría aquí. Lo importante son las cosas que te hacen disfrutar de esto, salud, familia, amigos. Si no tienes eso...», explicó Navarro.

¿Qué se le dice a los jugadores al llegar a los vestuarios tras este éxito? Pues imposible poner algo de cordura... «Me estaban esperando con agua y cerveza. Creo que si algo prevalece en este grupo, en este equipo, es la falta de egos. Todos anteponemos el equipo a los intereses individuales. No es mérito mío. Todo ha encajado, ellos han hecho por que encaje. No puedes controlar cómo van a encajar las personas, han encajado bien. Son muy buenos», aseguró.

Y ahora, ¿qué? «Cometeríamos un error si no hiciéramos nada más. Lo que no mejora, empeora. Si te quedas aquí... Es un mundo competitivo, el nivel de la Liga es máximo. Si no mejoras, empeoras. Hay momentos de dudas. No creo que sea justo atribuirme más mérito del que tengo. No es normal fichar 9 jugadores y que encajen así. Todo encaja. Hay una química especial. A veces pasan estas cosas maravillosas en el deporte», señaló Ibon.

Pese a cargarse al Real Madrid y al Barça, el entrenador verde tenía claro que «el partido contra Tenerife iba a ser más difícil». «A nosotros nos va peor, es un tipo de juego sobrio. No cometen errores, muy lentos. A veces vivimos de errores del rival», analizó.

Por su parte, Tyson Carter, MVP del torneo, dijo en sala de prensa que este título «no es una sorpresa, formamos un gran equipo». «Es una muy buena sensación ganar. Veníamos de dos derrotas en la ACB, es un buen momento para reagruparse. Unicaja es un equipo especial, podíamos conseguir cosas especiales. Es el resultado de mucho trabajo y muchas horas. Desde agosto hemos estado construyendo el equipo. Estos días ha salido todo bien», celebró.