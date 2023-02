La marea verde volvió a congregarse en masa. Donde pudo. A falta de poder vivir la conquista de un nuevo título en el templo cajista del Carpena, logró abarrotar establecimientos como Le Grand Café, concretamente en el situado junto al río Guadalmedina se reunieron más de 500 aficionados y simpatizantes del Unicaja.

«Es increíble. Una noche para la historia. Justo como hace 18 años, viviéndolo desde Málaga, pero como si estuviésemos con el equipo en la final», relataba una de las seguidoras de más edad en Le Grand Café, María Luisa Pérez. Rodeada de varios familiares reconoció que el tercer cuarto «fue durillo». Pero que nunca se perdió la fe en los de Navarro: «Tenemos un entrenador que va a marcar una época», aludía mientras todos coreaban el nombre del vitoriano.

Ibon Navarro fue uno de los protagonistas más aclamados, porque en el último cuarto supo encajar las piezas y poder así desquiciar a un rival de la talla del Lenovo Tenerife. Porque si difícil fue derrotar a Barcelona y Real Madrid, los insulares venían de haber logrado un nuevo título intercontinental.

«Vamos a cenar algo rápido y nos vamos al aeropuerto. Mañana habrá que entrar a trabajar casi sin dormir, como en feria», manifestaba Luis Ortiz. Era uno de los muchos aficionados «que con el Málaga así he decidido este año cambiar el fútbol por el baloncesto. Me he cansado de sufrir, aunque el año pasado fue un desastre también para el Unicaja. Quién nos iba a decir esto», aclaraba.

La afición cajista se había congregado en lugares como el propio Le Grand Café con una hora de antelación al duelo. Había que coger un sitio preferente, amenizado por la retransmisión en vivo que el establecimiento propició con locución doméstica y todo lujo de detalles sobre el desarrollo de la final.

Y es que la imposibilidad de disfrutar del desenlace de esta Copa del Rey en el Carpena hizo que muchos empresarios se las ingeniaran para facilitar la retransmisión, con pantallas gigantes instaladas para la ocasión y la ampliación de terrazas y salones habitualmente dedicados a ofrecer almuerzos o cenas.

También se acondicionaron numerosas cafeterías en hoteles y otros alojamientos. La ocasión lo merecía. Se trataba de vivir como nunca la fiebre de una marea que este año vuelve a sonreír, a disfrutar de uno de los títulos de mayor peso del planeta baloncestístico.

En el desarrollo específico del encuentro, los seguidores reunidos en Le Grand Café fueron durante muchas fases bastante críticos con la permisividad de los árbitros a la hora de señalar faltas favorables al Unicaja. Luego volvieron a corear como nunca los nombres de Brizuela o de Alberto Díaz. Pero también fue subrayado el papel de Carter, finalmente elegido como MVP.

«Esta noche aquí no se duerme», expresaba una de las jóvenes estudiantes que este domingo salía del Le Grand Café, junto al resto de su grupo de seguidores, de camino al aeropuerto. «Queremos que sepan lo que sentimos. Hemos hecho historia. Porque nos hemos cargado a dos de los mejores equipos del mundo y la guinda ha sido esta final», indicaba la propia Candela Ruiz.

Para este lunes también se espera un día intenso, con una agenda en la que agasajar a los jugadores de la plantilla cajista. «Vamos a estar con ellos donde vayan. Aunque haya que perder horas de estudio. No pude vivir la otra Copa del Rey y no quiero perderme nada», finalizaba la seguidora cajista nada más terminar de corear lo de «campeones, campeones, campeones». Más de 500 gargantas lo hicieron en un mismo enclave, a poca distancia del corazón neurálgico de la ciudad.