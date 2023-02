López Nieto, el otro MVP de la Copa

El título de la Copa del Rey logrado por el Unicaja el pasado fin de semana en Badalona tiene muchos nombres propios. Ibon Navarro fue una de las claves, sin duda, pero también lo fueron cualquiera de los 14 jugadores de su plantilla, incluidos los lesionados Augusto Lima y Yankuba Sima, o el propio staff técnico al completo que arropa al entrenador vasco.

Fuera de los focos, en un segundo plano, emerge la figura de Antonio Jesús López Nieto, presidente del club y otro de los principales artífices de que el Unicaja Baloncesto vuelva a ser un club campeón y respetado en el básket nacional e internacional.

El exárbitro de fútbol, sin relación alguna con el club verde y morado hasta entonces, desembarcó hace un par de veranos en el Unicaja con cierto ruido mediático a su alrededor, con bastantes críticas hacia su persona que poco o nada tenían que ver con el mundo del baloncesto y generando muy poca ilusión por parte de los aficionados cajistas (o al menos de los más activos en las redes sociales).

Pero López Nieto hizo oídos sordos al run-run de alrededor y se puso a trabajar. Tenía claro que debía darle un giro radical al club. Pasados 18 meses hay que decir que el tiempo le ha dado la razón. Y es que al «presi» verde le ha salido todo bien desde que en agosto de 2021 fuera nombrado presidente del club de Los Guindos.

Su primera decisión fue elegir al nuevo director deportivo, una vez que Manolo Rubia anunció su decisión de jubilarse. López Nieto necesitaba a su lado a alguien que conociera el mercado para edificar junto a él el nuevo proyecto verde. Su decisión fue recuperar desde Sevilla a Juanma Rodríguez, con el que forma desde entonces una pareja «perfecta», vistos los resultados.

Su segunda decisión de calado fue muy polémica. López Nieto echó cuentas y decidió sacar al Unicaja de la Eurocup y Euroliga para jugar la BCL de la FIBA. Muchos no entendimos (me coloco el primero de esa lista) cómo el club se apartaba de la elite para abrazar una competición con mucho menos glamour. Hoy, 18 meses después, aquella decisión hay que admitir que fue la correcta. La Eurocup vive su peor momento, con un futuro muy incierto, mientras la Basketball Champions League no deja de crecer y cuenta con casi todos los mejores equipos de Europa, al margen de los 18 que juegan la Euroliga.

Es verdad que la primera temporada del presidente en el club fue negativa en lo deportivo, pero también es verdad que en ella puso las bases para el crecimiento que ha llegado posteriormente. Momento clave fue, sin duda, la contratación de Ibon Navarro hace ahora poco más de 12 meses.

Fue otra decisión valiente, arriesgada y que recibió muchas críticas. El Unicaja destituyó a Fotis Katsikaris para apostar por un entrenador que solo unas semanas antes había sido destituido en el MoraBanc Andorra. Alguno vio en aquella decisión un paso atrás, pero López Nieto y Juanma Rodríguez tenían claro que Ibon podía ser el nuevo líder en el banquillo del cuadro verde y morado... también acertaron.

Consumado el desastre liguero del pasado curso (fuera de la Copa y fuera del play off), López Nieto tardó dos días en comparecer ante la prensa para entonar el «mea culpa», para admitir que la temporada había sido un fracaso y para anunciar que el mercado estival iba a ser intenso porque la plantilla se iba a renovar casi al completo, con la continuidad de Ibon Navarro como primera operación.

Así fue. En el mercado estival más intenso de la historia del club, llegaron nueve jugadores para formar un equipo que ya es historia del Unicaja desde que el pasado fin de semana alzó la Copa del Rey al cielo de Badalona.

López Nieto estaba eufórico el domingo pasado tras el triunfo del Unicaja. Junto a él, por cierto, Carlos Cabezas y Berni Rodríguez, dos símbolos que el «presi» ha recuperado para engrandecer la imagen de la entidad hacia el exterior. Una de sus muchas labores de despacho que en este año y medio han posibilitado devolver al Unicaja a la elite deportiva y social nacional e internacional. Y ¡ojo! que la temporada no ha acabado.