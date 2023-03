El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, compareció este viernes en la sala de prensa del Martín Carpena para analizar la vuelta a la competición del equipo tras la gesta de la Copa del Rey, que le llevará a enfrentarse al Bàsquet Girona este sábado 4 de marzo en el Carpena (18:00 horas, retransmitido por Movistar Deportes -dial 59).

Es la primera comparecencia del técnico vitoriano tras la Copa del Rey, Navarro afirmó: “El haber dado casi 6 días libres espero que nos haya ayudado un poco a digerir esta tormenta emocional que hemos tenido todos, aunque nos cueste habernos "desentrenado" un poco, pero creo que necesitábamos hacerlo. Aprovechamos para que algunos volvieran a casa y que compartieran lo vivido con sus familias. El equipo ha entrenado muy bien esta semana, aunque llevamos 15 días sin competir, pero el Bàsquet Girona también, incluso más. Es una situación rara para todos".

Posible bajón

El técnico cajista espera un posible bajón tras la euforia de la copa. “Tener un bajón sería una reacción muy normal, lo que no sé es si nosotros somos normales. También si después de la Copa hubiéramos tenido que competir a la semana o a los pocos días, hubiera sido diferente… He estado en un equipo que ha ganado 4 partidos después de ganar una Copa del Rey, depende mucho del grupo, de los jugadores, de las personas, de su madurez… Pero no creo que el equipo esté saciado, igual nos encontramos una versión del equipo con una confianza brutal y que todo fluye, o un equipo que le cuesta arrancar. Lo normal sería eso, pero no sé si somos un equipo normal”, apuntó Ibon Navarro.

Acerca del estado físico de Alberto Díaz y Kendrick Perry, los dos jugadores del Unicaja que disputaron las Ventanas FIBA con sus respectivas selecciones, Ibon Navarro destacó: “Hemos ajustado mucho con ellos el trabajo de esta semana, dándoles lunes y martes libre, y el miércoles con una vuelta progresiva al trabajo. Mario Saint-Supéry nos ha ayudado mucho a entrenar y a dosificar, más a Perry que a Alberto, creo que nuestro preparador físico Marcos está controlando de una forma minuciosa y podremos gestionarlo bien".

Otro tema que se ha abordado en la rueda de prensa es la posibilidad de un fichaje debido a la lesión de Djedovic. "Mario Saint-Supéry no tiene las virtudes de Djedovic, tiene otras, por lo que no puede ayudarnos en ese rol, pero sí en otras cosas. Que Melvin Ejim caiga en algunos momentos al 3 es una opción para no sobrecargar a Kalinoski ni Barreiro. La opción de jugar con 3 pequeños está ahí, aunque no es lo que más nos guste por un tema defensivo, por perder capacidad de perder rebote, y Mario nos tiene que ayudar en el puesto de 1”, afirma el técnico cajista.

Quedan dos títulos en juego

En relación al estado de la plantilla, Navarro dijo que ve un grupo que está exactamente igual que antes de marcharse a la Copa, si cabe con mejor ambiente de trabajo, en el vestuario, buen humor, pero también buena predisposición al trabajo. Por otro lado afirma: "No a todos los equipos les afecta igual el hecho de que se empiece a hablar. Espero que los jugadores estén tranquilos, que estén valorados por el equipo, el staff y la afición. Ya dijo Kendrick Perry que esto no se ha acabado, nos queda el 40% de la temporada con dos títulos en juego. No somos los máximos candidatos, como tampoco lo éramos a la Copa, pero intentaremos competir".

Acerca del rival, el Bàsquet Girona, el técnico vasco ha comentado que se trata de un equipo con muchos jugadores jóvenes, que en cuanto asimilen la forma de jugar de su entrenador se iban a convertir en un bloque muy peligroso por su actividad, su intensidad, su juventud, talento, es un equipo que atrás es peligroso con muchísima actividad, imprevisible.

Por último, quiso hacer unos comentarios sobre Marc Gasol, afirmando que van a tener que defenderle de manera colectiva e intentar que esté lejos de la pintura y que no juegue fácil.