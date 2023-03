La plantilla del Unicaja, así como todo el staff técnico, acompañados por el director deportivo, Juanma Rodríguez, han visto este viernes en la sala de prensa del Martín Carpena, en rigurosa primicia, el documental que la ACB ha realizado sobre el título de la Copa del Rey conquistado hace un par de fines de semana en Badalona y que se estrenará este sábado en el videomarcador del Palacio a las 17.35 horas, 25 minutos antes de la hora prevista para que arranque el Unicaja-Girona de la Liga Endesa.

Las emociones han vuelto a aparecer en todo el equipo cajista y su entorno, al ver el vídeo que la ACB ha editado y en el que durante 15 minutos se hace un resumen de todo lo vivido en Badalona entre el 16 y el 19 de febrero.

Dylan Osetkowski, tras ver el documental, ha confirmado que la promesa que hizo a los aficionados de invitarles a una fiesta si el equipo era capaz de ganar la Copa, se cumplirá próximamente: "Vosotros sabéis que hice una promesa, yo sé que hice una promesa. Os dije que cumplía mis promesas. Necesito un poco de tiempo para ponerlo todo en orden y organizarlo todo, pero no os preocupéis, la fiesta llegará. Tenemos una temporada por delante, más partidos que ganar, más cosas que ganar como equipo, pero no os preocupéis, cumplo mis promesas y me ocuparé de vosotros. Estad atentos"...