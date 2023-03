Ibon Navarro habló del importante partido que medirá al Unicaja este martes frente al Galatasaray Nef (20:30 horas). El partido corresponde a la jornada 3 del Round of 16 de la BCL y supondrá la vuelta a la competición europea más de un mes después.

Para Navarro, la plantilla llega “muy bien" a nivel de confianza. "A nivel de sensaciones estábamos con miedo antes del partido contra el Basquet Girona por el parón y por la acumulación de euforia que hemos tenido.. pero creo que vamos bien. Aunque somos conscientes de que jugamos contra un equipo extremadamente peligroso por el tipo de jugadores que tiene”.

El técnico ha subrayado sobre la peligrosidad de los jugadores exteriores del conjunto turco: “Tiene la línea de bases, doses, combos más anotadora de la BCL, con Russell, Ennis y McGee. Son tres jugadores capaces de fabricarse sus propios tiros y canastas, tanto en tiro como en penetración, con un rango de lanzamiento muy largo de 8-9 metros y situaciones de uno contra uno. Esto genera que muchas veces tengan parciales anotadores muy altos, porque los tres son capaces de anotarte 10-12 puntos, pero si consigues controlarlos o limitarles los buenos tiros y no entran en confianza, es cuando más sufren en su balance defensivo”.

Asimismo, avisó Navarro, “tienen 3 jugadores que son Caloiaro, Kabaca y Ristic, que sin ser los referentes a nivel anotador se aprovechan mucho de lo que generan los tres pequeños. Ademas, Koksal, con su rebote de ataque y tiros de tres puntos desde las esquinas, vive un poco de lo que generan defensivamente las situaciones de uno contra uno de los tres generadores”.

En términos generales, Navarro ha apuntado que el Galatasaray “es un equipo muy peligroso al que tenemos que controlar bien los uno contra uno y al que tenemos que contestar bien los tiros muy lejanos. Debemos saber que van a tener rachas anotadoras importantes y que en un minuto pueden meternos 9 puntos, pero no debemos entrar en frustración ni perder energía, y mantener un ritmo de juego muy alto, porque al final su rotación es más corta que la nuestra y hay que intentar que los partidos se les hagan largos”.

El de este martes será el primero de la doble cita entre ambos conjuntos esta semana, siendo el segundo encuentro el jueves en Estambul. Sobre esto, el preparador vitoriano indicó que “no afectará al primer encuentro, pero al segundo seguramente sí. El primer partido es un encuentro que tienes que ganar y en función de cómo vaya te puedes guardar algo, puedes reservar jugadores porque tienes un viaje y un partido en menos de 48 horas, pero en principio vamos a ir al partido con todo, con nuestro estilo. Y en función de cómo vaya el primer partido, el segundo se afronta de otra forma”. Acerca de la falta de tiempo para preparar el segundo duelo, Navarro señaló que “no tienes mucho tiempo para entrenar y ajustar muchas cosas, y, evidentemente, en el estado en el que están ellos, que han perdido muchos partidos en las últimas semanas, pues una derrota aquí les puede apretar y poner en una situación complicada para la vuelta. Creo que hay que hacerse fuertes en casa, e independientemente de lo que pase aquí pues un partido en Estambul, contra su gente, en una cancha que aprieta, será complicado”.

Las claves del encuentro, en su opinión, son “no dejar entrar a McGee, Ennis y Russell en juego con canastas sencillas. No puedes controlar las difíciles, porque tienen mucho talento y capacidad de anotarlas, pero que no entren en el partido con canastas sencillas. Y también limitarles los puntos a campo abierto desde nuestro ataque no teniendo demasiadas pérdidas, sin perder de vista el juego sin balón de Caloiaro, la movilidad de Kabaka, los triples de Koksal y la versatilidad de Ristic. Pero, sobre todo, controlar a los tres exteriores”.

Por último, Ibon Navarro hizo un llamamiento a la afición de cara al encuentro de mañana en un Carpena que está muy cerca de volver a registrar otro lleno: “A todos nos hace ilusión la BCL porque es una competición en la que somos de los 4-5 equipos favoritos y eso nos hace ilusión a nosotros, al club y a la afición, y con ellos somos más fuertes. Si conseguimos asegurar los partidos de casa y ser un equipo sólido fuera de ella puede ser que nos plantemos en una situación de Final Four, y ahí pues la experiencia que hemos cogido en la Copa del Rey puede ser muy favorable. La fortaleza que podamos tener en casa depende en gran medida de nuestra gente. Con el Martín Carpena como estuvo el sábado es difícil que juguemos mal, y si jugamos bien, es difícil que alguien nos pueda ganar en casa”.