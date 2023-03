Galatasaray 72- Unicaja 67: Los cuartos de final de la BCL deben esperar

No sé si el Unicaja ganará el próximo mes de mayo esta Basketball Champions League 2022/2023, pero que el camino no va a ser nada fácil, eso no admite debate. De momento, el pase a cuartos de final hay que aplazarlo. El Unicaja cayó este jueves 72-67 en Estambul, ante el Galatasaray, y deberá ahora ganar sus dos próximos partidos, ante Limoges (en Málaga) y en la pista del AEK, la última jornada, para asegurar la primera plaza final del grupo K del Round of 16 europeo. Ganando uno de los dos le valdrá para estar en el play off previo a la Final Four, pero salvo carambola casi imposible, sería como segundo y sin factor cancha a favor. Y eso es un riesgo que hay que evitar sí o sí.

El Galatasaray ya mostró en el Carpena el martes que es un equipo duro y esta vez, en su cancha y ante su gente, superó a un Unicaja al que le faltó, sobre todo, acierto ofensivo. Fue un día horroroso en el tiro. Se ganó la lucha por el rebote y se sumó hasta más valoración que el rival, pero el 27 de 72 en lanzamientos a canasta fue letal para un Unicaja desconocido esta tarde en Turquía, Los de Estambul se jugaban la "vida". Su única opción de avanzar a cuartos pasaba por ganar a los verdes. El Galatasaray entendió el ultimatum y supo jugar sus bazas y hacer su partido. No tienen muchas rotaciones, les falta disciplina, a veces va cada uno a su bola y les cuesta correr hacia atrás, pero tiene 7-8 jugadores con mucho talento que le pueden dar un disgusto a cualquiera. Tampoco es para desesperarse. No se puede ganar todos los días y ya se vio desde el primer cuarto que no era el día de los costasoleños. Y es que no tuvo un buen arranque el Unicaja en el partido. Al contrario. El equipo verde jugó uno de los peores cuartos de la temporada ante un Galatasaray que, sin hacer nada especial, mandó con autoridad durante los primeros 10 minutos. Mal en defensa, con demasiados desajustes, y, sobre todo, mal en ataque, con muchísimos errores, sin mover bien el balón y muy desacertados en el lanzamiento. Lo mejor de todo, en el minuto 10, era el -5 en el marcador: 21-16. Mejoró el equipo en la vuelta al juego. Apretó más en defensa, empezaron a entrar los tiros y, tras un triple de Carter, se puso el Unicaja por delante, 26-27. Nada que ver la imagen del equipo respecto al arranque del partido. Kabaca enganchó entonces a su equipo con un par de triples. Russell entró en ebullición y Navarro tuvo que pedir tiempo muerto con 7 abajo, ya en el esprint final del primer tiempo. Una diferencia que acortaron a 4 los verdes al llegar el descanso, 41-37. El arranque del tercer cuarto ofreció los minutos de más acierto del Unicaja en el partido. El Galatasaray dejó de jugar en equipo y los cajistas lo aprovecharon para ponerse por delante, 47-53. Navarro rotó y rotó para buscar frescura con su fondo de armario. Lástima un triple sobre la bocina de McGee de más de 8 metros que les dio aire a tiempo de alcanzar el último cuarto, con todo por decidir, 56-58. Un 7-0 a favor del Galatasaray puso contra las cuerdas al Unicaja, 63-58, con solo 6.48 por jugarse. El apagón ofensivo en el momento clave del partido fue tan inesperado como definitivo para los intereses cajistas. Sin reacción y sin acierto, el Galatasaray se fue de 7, dentro ya de los últimos 4 minutos. Brizuela despertó al equipo con 5 puntos seguidos. Pero no hubo opción ya de remontar a un rival crecido, que cerró el partido con el 72-67 final, 5 arriba, misma diferencia por la que los verdes ganaron en el Carpena 48 horas antes. Hay que seguir remando en Europa. No queda otra. Ventilado el doble compromiso contra el Galatasaray, el Unicaja volverá el fin de semana a la Liga Endesa visitando la siempre caliente y dura cancha del UCAM de Murcia. Será desde las 12.30 horas del domingo. Un partido importante para seguir a la estela de los 4 primeros. Después habrá que pensar otra vez en el Limoges y en Europa. Paso a paso.