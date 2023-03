Alberto Díaz ** Firmó muchos mejores números que sensaciones. Fue el más valorado del partido (18) y el que tuvo mejor +/- (+15). Aportó «solo» 4 puntos, pero brilló especialmente en el rebote (8) y repartiendo juego (5). Le faltó alguna de esas jugadas defensivas que conectan al resto para haber liderado la posible victoria cajista en Estambul. Sin tener un día espectacular, fue de lo mejor del equipo en Turquía.

Kendrick Perry ** De los pocos que presentó un porcentaje de acierto decente en el partido. Bien atrás con Russell, a veces se echa en falta que sea más agresivo penetrando y abuse algo menos del lanzamiento de 3. Su +/- sí fue muy malo: -20.

Darío Brizuela * Cinco puntos seguidos suyos en el esprint final hicieron pensar en una remontada que, esta vez, no llegó. No estuvo fino en el tiro de 3 (1/6), aunque acabó como máximo anotador, con 12 puntos.

Tyson Carter • El MVP de la Copa no tuvo su día en ataque. Es un jugador que si no anota no está feliz y esta vez le penalizaron demasiados errores en tiros que otros días suele anotar.

Tyler Kalinoski * Pocas veces le veremos con una tarjeta de tiros de 3 tan mala (1/9). Desde la Copa ha bajado su nivel en ataque, aunque sigue ayudando mucho en otras facetas, como en el rebote de ataque.

Jonathan Barreiro • Mal partido esta vez del gallego. Salió en el 5 inicial, pero nunca se le vio cómodo en el partido. No fue determinante en los casi 14 minutos que jugó en el Sinan Erdem.

Melvin Ejim • Solo estuvo bien en el rebote. Mal partido en ataque y tampoco fue ese interior defensivo determinante de otros días. Los «4» rivales le dieron mucha guerra.

Will Thomas * De todos los cajistas que jugaron de «4», el mejor. No tuvo un día espectacular, pero cumplió en los 18 minutos y medio que Ibon Navarro lo tuvo en pista.

David Kravish * Era duda en su regreso a Estambul, pero fue titular. Firmó buenos números, aunque le faltó tomar más protagonismo cuando el juego exterior no funcionaba.

Yankuba Sima • Fue el que menos jugó, sin contar a Mario. El Galatasaray no hizo excesivo daño bajo los aros, por lo que Ibon Navarro prefirió abrir el campo y jugar con sus «torres» más exteriores.

Dylan Osetkowski • Tras ser baja el martes por problemas estomacales, volvió a la rotación. Jugó de «4» y de «5». Otro de los que estuvo especialmente fallón en el lanzamiento. Se le vio algo falto de fuerzas.