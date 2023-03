UCAM Murcia-Unicaja: Con la mente en la cuarta plaza

Si el Unicaja hubiese podido elegir un rival con el que jugar un domingo tras afrontar esta semana doble partido europeo, martes y jueves, lo más seguro es que el UCAM Murcia hubiese estado de los últimos en esa lista de preferencias. Sin embargo, la Liga Endesa no entiende de jornadas de treguas. Partidazo el que le espera al conjunto cajista este domingo (12.30 horas/Movistar) en uno de los desplazamientos más complicados de la competición.

Ahora bien. Si el conjunto cajista quiere aspirar a la cuarta plaza, son estos encuentros los que deciden el orden definitivo de la clasificación. Ya todo el mundo conoce lo que supone ir al Palacio de los Deportes de Murcia. Sabes el momento en el que entras, pero no cuándo ni cómo sales. Es uno de los desplazamientos más duros a nivel mental y físico por la exigencia del rival. Y no hay que olvidar que por la doble carga acumulada en las piernas y por esas 48 horas de descanso que han tenido los universitarios de más, quizás no es el duelo más apropiado de afrontar.

Lo que es preparar... poco tiempo han tenido los malagueños de pensar en el duelo ante el UCAM Murcia. Después de la derrota en la pista del Galatasaray, todos los esfuerzos por parte del cuerpo técnico de Ibon Navarro han estado enfocados en recuperar el tono físico de todos los jugadores ‘tocados’. Principalmente, a los interiores David Kravish y Dylan Osetkowski, duda para el doble enfrentamiento contra los estambulíes, donde ni siquiera el californiano pudo estar presente en el primero.

Porque el físico será protagonista de una de las grandes batallas del partido. Si por algo destaca el rival, es por la corpulencia de sus jugadores, especialmente de los pívots. Por lo que será clave proteger el rebote defensivo, poder correr en transición y, muy importante, encontrar de nuevo el idilio con el tiro de tres, algo más bajo desde el parón por la Copa del Rey.

Así que no es una pista fácil, pero el premio parece importante. El Unicaja jugará sabiendo lo que ha ocurrido en el Granada-Gran Canaria y en el Tenerife-Joventut. Los tres rivales por la cuarta plaza ya habrán jugado cuando suene el pitido inicial este domingo (12.30 horas) en el Palacio de los Deportes de Murcia. Por lo que no sería una victoria cualquiera, sino que daría pie a seguir avanzado en la clasificación.

Rival debilitado

El Unicaja no ha tenido su mejor semana en lo que se refiere a nivel baloncestístico. Sin embargo, el UCAM Murcia tampoco llega pletórico al encuentro, más bien todo lo contrario. Acumulan cuatro derrotas consecutivas en Liga Endesa y, a nivel de clasificación, se encuentran un poco en tierra de nadie: a tres victorias del play off y a cuatro del descenso. A lo que hay que sumar que vienen de encajar una derrota dolorosa en BCL ante el Darussafaka -tras dos prórrogas- después de perder una ventaja de 19 puntos.

Eso sí. La calidad de la plantilla es de sobra conocida. El base Travis Trice (12,5 puntos, 3 asistencias, 12,4 de valoración) y el escolta Thad McFadden (12,2 puntos, 2,7 triples, 2,3 asistencias) son los principales anotadores. También suman en la zona Nemanja Radovic (10,8 puntos, 5,7 rebotes, 12,6 de valoración), Artem Pustovyi (6,6 puntos, 4,1 rebotes), Ilimane Diop (6,5 puntos, 3,4 rebotes) y Jordan Sakho (3,4 puntos, 2,6 rebotes). Mientras que James Anderson (8,4 puntos, 4,5 rebotes) y Sadiel Rojas (3,4 puntos, 4,4 rebotes) completan en las alas.

El encuentro tiene todos los ingredientes para que sea un partido vibrante. Los dos equipos se juegan muchas cosas, pero el Unicaja querrá terminar esta tortuosa semana con una victoria que le siga manteniendo en buena posición de cara a conseguir la cuarta plaza en la Liga. Ya se sabrá lo que han hecho los rivales. Ahora les tocará cumplir a los de Ibon Navarro.