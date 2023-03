Duelo complicado el que afronta el Unicaja este domingo. Después de una semana con doble partido ante el Galatasaray, los cajistas dan un paso más en su particular maratón con una visita al UCAM Murcia, correspondiente a la jornada 22 de la Fase Regular de la Liga Endesa. Un encuentro en el que unos querrán ganar para seguir batallando por la cuarta plaza y otros para no perder la cuerda del play off.

El UCAM Murcia, un rival en apuros Los de Ibon Navarro y los de Sito Alonso se verán las caras este domingo en el Palacio de los Deportes de Murcia a partir de las 12.30 horas. ¿Por dónde se podrá ver el encuentro en televisión? Movistar, a través de su canal Deportes 2 -dial 60-, emitirá el choque en directo, que seguro que elevará las pulsaciones a 1.000 a los aficionados de ambos lados.