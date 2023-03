El Unicaja afronta el tramo final del Round of 16 de la Basketball Champions League. Con un balance de 3 victorias y 1 derrota, el conjunto malagueño busca certificar su pase a cuartos. Sin embargo, acceder a la próxima fase no depende en estos momentos de los malagueños. Habrá que tener un ojo en el AEK-Galatasaray de las 18.30 horas porque su resultado determinará el futuro verde y morado a partir del mes de abril en Europa. Así que los de Ibon Navarro, sabiendo el marcador de ese encuentro, recibirán al Limoges CSP -ya eliminado- no solo con el objetivo de ganar, sino también de recuperar sensaciones.

Europa exige un sobreesfuerzo al Unicaja Unicaja y Limoges se verán las caras en el Martín Carpena a partir de las 20.30 horas. ¿Dónde se podrá ver por televisión el encuentro? El duelo correspondiente a la jornada 5 del Round of 16 de la BCL se seguirá en directo a través del canal 101 Televisión.