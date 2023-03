Mario Saint-Supéry *** Fue el gran triunfador de la noche. No por sus números, pero sí porque fue titular por primera vez y dejó de ser una última rotación residual para ser protagonista del partido. Que nadie olvide que es un júnior de primer año, aunque durante el partido no lo pareciera. El Unicaja tiene un diamante al que debe ir puliendo poco a poco. 3 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en 12 minutos. No se le puede pedir más. Bravo.

Kendrick Perry *** Firmó una gran tarjeta: 11 puntos y 8 asistencias. Está en un buen momento de juego y el equipo lo agradece ahora que otros no están en su «prime». Su único lunar es que a veces lanza demasiados tiros de 3 sin ser un especialista.

Alberto Díaz ** Otro día en la «oficina» para el capitán. Tiró poco, pero sin fallo. Repartió 5 asistencias y estuvo, como siempre, muy activo en defensa, metiendo muchas manos.

Tyson Carter *** Le costó entrar en el partido, pero luego su explosividad y su lanzamiento exterior fue importante para acabar con la resistencia del Limoges. Muy bien en ataque: 15 puntos.

Tyler Kalinoski *** Tras varios partidos sin mostrar su nivel habitual, volvió a lo grande. Fue el máximo anotador del equipo y un auténtico suplicio para los defensores exteriores del Limoges. El Unicaja lo necesitaba y acudió al rescate.

Jonathan Barreiro * Sin Brizuela y sin Djedovic, tuvo más presencia que habitualmente: 22.08 minutos. Es un jugador que siempre parece que puede aportar más, pero ante el Limoges estuvo bien en el trabajo colectivo. Un jugador de equipo.

Melvin Ejim • Fue el último en saltar a la cancha y su presencia en el campo coincidió con los peores minutos del equipo, lo que le condicionó para no volver a jugar. Tuvo el peor +/- del equipo con -9. Que quede claro, que no fue su culpa.

Will Thomas ** Sufrió en defensa. Fue de menos a más en el partido, para acabar con una tarjeta maravillosa: 13 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Es muy listo. Sabe siempre dónde poner el balón en ataque.

David Kravish * Empezó muy acertado. Tiene mucha facilidad para anotar canastas. Es verdad que estuvo mejor en ataque que en defensa. Importante siempre. Debe ser más intenso atrás.

Yankuba Sima ** Su 4/4 en tiros libres llama la atención. Ibon buscó su físico fuera determinante ante los problemas con Kadji. Hizo 10 puntos y 7 rebotes que fueron muy importantes.

Dylan Osetkowski • Esta vez le tocó jugar menos porque solo tuvo minutos de «4». Fallón en el tiro, no tuvo su mejor noche. Quiso amenazar abriendo el campo, pero sin mucha suerte esta vez.