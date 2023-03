El AEK aplaza su partido de Liga de este fin de semana antes de recibir el martes al Unicaja

El calendario es el que es. Y contra eso no se puede luchar. El Unicaja juega el martes de la próxima semana un partido clave para su futuro continental en la pista del AEK de Atenas. Pero lo hará con un problema añadido al reto deportivo que ya supone visitar la ratonera ateniense, y es que lo hará con menos de 48 horas de descanso respecto al partido de la Liga Endesa de este fin de semana.

La cuestión es que el Unicaja recibe este domingo a las 17 horas en el Martín Carpena al Barça y visitará dos días después, el martes 21, a las 18.30 horas, la capital griega. Es decir, que entre el final del choque contra los culés y el inicio del duelo ante los atenieses habrá aproximadamente 47 horas de margen, incluido un viaje Málaga-Atenas.

El Unicaja no ha podido cambiar el horario de este partido al sábado porque el Barça tiene este viernes jornada de Euroliga, lo que hace imposible jugar incluso el domingo por la mañana, que habría sido un mal menor.

El agravio comparativo se hace más evidente si tenemos en cuenta que el AEK no jugará este fin de semana partido de su Liga. Estaba previsto que viajara este sábado a las 18.30 horas a la pista del Promitheas Patras, pero el partido ha sido aplazado por cuestiones extradeportivas, que en este caso favorecen los intereses del rival y perjudican claramente los de los cajistas.

Huelga general en Grecia

El "problema" es que el Promitheas está en Londres atrapado sin poder regresar a Grecia hasta el proximo domingo. El equipo de Patras jugó partido de Eurocup este miércoles en la capital inglesa, pero no pudo volver el jueves a casa por la huelga general convocada en Grecia, que dejó al país paralizado, sin servicios y sin medios de transporte. El Promitheas perdió sus billetes de vuelta y no tienen disponibilidad para regresar a Patras hasta el próximo domingo, lo que ha provocado el aplazamiento de su partido liguero previsto para este fin de semana contra el próximo rival cajista.

Este percance la verdad es que es un alivio para el AEK, que tendrá seis días enteros para preparar la finalísima del martes contra el Unicaja. Hay que recordar que atenienses y cajistas dilucidarán este martes, en la última jornada de la liguilla del Grupo K del Round of 16 de la Basketball Champions League, quién acaba primero de grupo y tiene ventaja de campo en el play off de cuartos de final y quién pasa a cuartos sin el factor pista a favor, una cuestión que parece clave en el intento de alcanzar la Final Four del próximo mes de mayo.