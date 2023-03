65-75: El Unicaja sobrevive a la 'batalla' griega

El Unicaja está a cuatro victorias de ser campeón de la Basketball Champions League. "Solo" tiene que ganar los dos próximos partidos que juegue este próximo mes de abril en el Martín Carpena, contra el rival de cuartos de final que le asigne el sorteo del próximo viernes, y los dos de la Final Four de Málaga en mayo. Así de fácil... o de difícil. Así de cerca... o así de lejos.

Y es que el Unicaja, en un partido de pico y pala, con mucho en juego, volvió a mostrar su versión de equipo competitivo, que siempre está y que nunca se rinde. No fue el Unicaja brillante de Badalona en la Copa del Rey, pero con lo que mostró le valió para asaltar esta tarde-noche de martes la pista del AEK griego, en una buena demostración de cómo hay que jugar al baloncesto. El triunfo permite a los verdes acabar como líderes el Grupo K del Round of 16, evitar a Lenovo Tenerife o Telekom Bonn en el play off y asegurarse el factor campo para esos cuartos previos a la finalísima a cuatro continental.

El reto era "morir" en la batalla de Atenas para convertir al Carpena en llave para la gloria europea. Y dicho y hecho. Con mucho trabajo del minuto 1 al 40. En un día grande, en el que había que sacarlo todo sobre el parqué, el Unicaja fue mejor su rival. Le costó cerrar el partido, es cierto, pero también es verdad que siempre tuvo controlado a su rival.

El AEK no tuvo suerte con las lesiones. Jugó el partido sin Strelnieks y sin Williams. O sea, sin su escolta y su alero titular. Dos bajas que les hicieron mucho daño, sobre todo porque es un equipo con poco fondo de armario. Su mérito fue competirle al Unicaja hasta el final, pero las fuerzas fueron a menos y el Unicaja sacó partido de su físico en el desenlace.

Partido equilibrado

Antes de llegar al 65-75 final, hubo muchas cositas. El Unicaja entró en el partido decidido a mostrar su superioridad. El 0-7 fue toda una declaración de intenciones de que el Unicaja había viajado a Atenas a ganar el partido y a ganarse el factor pista. Jugó muy serio en esos primeros minutos el equipo de Ibon Navarro, que fue rotando a sus piezas en la pista y que llegó al final del primer cuarto con un ilusionante 15-21 a favor. Muy bien, como casi siempre, Kravish, que es un seguro de vida en los arranques del partido. Frenar a Jankovic y a Mitchell, dos cuestiones a mejorar.

La tercera falta de Alberto Díaz oscureció el panorama en el arranque del segundo cuarto. El equipo verde siguió dominando el marcador, es verdad, pero sin poder marcar grandes diferencias. El AEK aprovechó un par de malas decisiones de Perry en ataque para equilibrar las fuerzas, 33-33. Ibon llamó a los suyos al banco para resetear, pero la charla solo valió para irse al descanso con una ventaja mínima: 38-39. El margen de mejora era considerable de cara a los 20 minutos finales.

El tercer cuarto fue más de lo mismo. El Unicaja amenazó con irse, 40-47, pero el AEK volvió a agarrarse al partido (53-53) y todo quedó pendiente de los 10 últimos minutos: 55-59. El Unicaja, a la hora de la verdad, estuvo mejor atrás que en ataque, pero con eso sobrevivió a las embestidas del rival. Entró en los 5 últimos minutos 6 arriba y supo ya manejar los tiempos para impedir al AEK soñar con la remontada. Un triple de Kalinoski y una canastita de Kravish dejaron todo listo a 70 segundos del final: 65-73. El +10 definitivo fue una anécdota. Había que ganar... y se ganó.

Superada la finalísima FIBA, el Unicaja aparca un par de semanas sus obligaciones europeas para centrarse en una Liga Endesa en la que el equipo quiere regresar a la senda de las victorias. Próxima estación, este domingo, desde las 12.30 horas, en la pista del Betis Baloncesto.