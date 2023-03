Ganó el Unicaja este martes en Grecia ante el AEK (65-75) en un partido en el que el trabajo sucio se impuso al glamour. "Importante victoria, muy complicada en un ambiente espectacular. Muy contentos porque sin haber hecho un juego brillante, que ahora pues no estamos en ese punto, sí que hemos hecho un partido muy sólido", valoró Ibon Navarro tras el encuentro. Aunque reconoció que algunos errores permitieron a los griegos seguir vivos en el choque.

A pesar de las bajas de dos titulares locales como Williams y Strelnieks, no fue sencillo sentenciar el duelo de la Basketball Champions League. "Hemos seguido trabajando mucho el encuentro, madurándolo, encontrando situaciones. Creo que hemos limitado mucho el juego de Lemar. Aunque Mitchell nos ha hecho daño cerca del aro, hemos conseguido limitar algunas acciones que teníamos preparadas. Es un jugador de más de una dimensión. El hecho de que no se hayan puesto por delante en ningún momento también ha sido un peso a nivel mental para ellos", analizó.

Una vez superado el Round of 16 y como primeros de grupo, todos los focos están puestos en el sorteo del viernes. ¿Tiene Ibon Navarro algún favorito? "Ninguna preferencia. Estamos hablando de cuartos de final, el paso previo a la Final Four, y no hay ningún equipo fácil".

Eso sí, tiene muy claro a los que hay que evitar. "Todos los equipos son complicados, pero evidentemente evitar un equipo español estaría bien por el hecho de que nos conocemos mucho y cuando conoces mucho a un rival es más fácil limitar ciertas cosas. Ahí podríamos tener más problemas. El que sea será difícil y tendremos que prepararlo". El UCAM Murcia es el primer nacional confirmado para estar en el bombo 2 y habrá que esperar a la noche del miércoles para ver si se suma el Baxi Manresa.

El viernes será el sorteo y ya a principios de abril el arranque de los cuartos de final. Hasta entonces queda tiempo, pero Ibon Navarro no quiere perder el foco de lo que es ahora el gran objetivo pensando en mayo y junio. "Ahora tenemos que centrarnos mucho en la Liga ACB. Hemos sumado dos derrotas consecutivas ante UCAM Murcia y Barça. Tenemos que retomar el pulso a la Liga para posicionarnos bien de cara al play off".