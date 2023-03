¿Estará Nihad Djedovic recuperado a tiempo para jugar el play off de la BCL?

El Unicaja jugará a partir de la primera semana del inminente mes de abril el play off de cuartos de final de la Basketball Champions League. La competición europea es, desde principio de temporada, uno de los grandes objetivos de este curso para el club de Los Guindos y el equipo se encuentra en una posición ideal, con ventaja de campo en esa eliminatoria, para colarse en la Final Four de mayo.

La gran pregunta de cara a esos cuartos de final es saber si estará o no recuperado de su lesión el alero bosnio Nihad Djedovic. Todavía es una incógnita su presencia en esos partidos, pero lo cierto es que las sensaciones son muy buenas, tanto del jugador como del staff médico del club, y no se puede descartar su participación en al menos alguna de las citas del play off.

Djedovic se lesionó el sábado 18 de febrero, en los últimos minutos de la semifinal de la Copa del Rey de Badalona frente al Real Madrid. El exterior bosnio ya no pudo ayudar al equipo en la finalísima del día siguiente contra el Lenovo Tenerife y, tras regresar a Málaga, se confirmó el mal pronóstico: lesión en el sóleo de su pierna izquierda, por la que el club estipuló un tiempo de baja aproximado de dos meses.

Han pasado desde entonces ya casi 5 semanas y las sensaciones son muy positivas. ¿Suficiente para que Djedovic llegue a tiempo para poder ayudar a sus compañeros en la cita continental? Pues su evolución de estos próximos días será la que marque la fecha definitiva de su regreso a las pistas.

¿Listo para los cuartos de la BCL?

Es verdad que el play off europeo está a la vuelta de la esquina. Se disputará durante las tres primeras semanas de abril. El primer partido será el 4 o el 5, el segundo se jugará una semana después, el 11 o el 12 y si fuera necesario un tercer partido de desempate se disputaría el 18 o el 19 del propio mes de abril. O sea, que para el primer partido del cruce hay un margen de menos de dos semanas. No es mucho tiempo, pero tampoco se puede descartar al cien por cien que Djedovic no esté ese día ya vestido de corto.

El jugador bosnio empezó con su trabajo de recuperación nada más confirmarse su lesión y actualmente trabaja a diario con el preparador físico en el gimnasio y haciendo también ya algunos ejercicios suaves en la pista. La idea es que esta misma semana empiece a entrenarse en pista con más continuidad y acelere en el trabajo de readaptación. Siempre, eso sí, con continuas pruebas de control durante este proceso para confirmar que la evolución es la deseada y se eviten posibles recaídas.

Djedovic está con buenas vibraciones, con muchas ganas de volver a la disciplina del equipo y, si nada se tuerce, será la próxima semana cuando pueda hacer ya ejercicios con sus compañeros, aunque, de momento, sin contacto.

Para Ibon Navarro, la vuelta del balcánico sería una gran noticia en este momento clave de la temporada ya que es un jugador con un poso de experiencia que es vital para eliminatorias como la que el equipo va a afrontar camino de (ojalá) la Final Four de la Liga de Campeones.

Djedovic es uno de los jugadores más expertos de la plantilla, puede jugar en hasta tres posiciones en el juego exterior y descarga de minutos a otros compañeros dando una rotación de mucha calidad.

De momento hay que esperar a la evolución de estos próximos días. Si no hay contratiempo, Djedovic estará en condiciones de jugar en el play off de cuartos de final. A lo mejor no es desde el primer partido de la serie, pero seguro que a lo largo del cruce puede volver a ser importante en un Unicaja que tiene todas sus miradas puestas en clasificarse para la Final Four continental.